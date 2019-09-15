Депутат бундестага заявил, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа

БЕРЛИН, 15 сен - РИА Новости. Решение по газопроводу Opal, принятое судом ЕС, носит политический характер, таким образом Россию пытаются частично вытеснить с рынка и дискредитировать как поставщика "голубого топлива", заявил РИА Новости глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд.

"Есть намерение, искусственно сокращая объемы транзита, повысить цену на российский газ, чтобы сделать американский сжиженный газ (СПГ) более конкурентоспособным. Вместо справедливости и равенства на либеральном рынке, решение суда ЕС однозначно ведет к рыночной деформации и удорожанию энергоресурсов для европейских партнеров", - заявил Шлунд, комментируя вердикт суда.

Отвечая на вопрос РИА Новости, не приведет ли отказ от дополнительных транзитных мощностей Opal к проблемам в энергоснабжении Европы уже будущей зимой, Шлунд заявил, что в случае холодов Германии "срочно понадобится российский газ из трубопровода "Северный поток", поскольку возобновляемые источники энергии, особенно зимой, приведут к значительным колебаниям в энергоснабжении".

Депутат также отметил, что есть возможность поставок СПГ с Ямала в случае, если "холод внезапно обрушится на Северную Америку и Центральную Европу одновременно". Он напомнил, что такая ситуация уже имела место в связи с морозными зимами в Европе и США в последние годы, и тогда американского газа не хватало.

"Нам нужны постоянные поставки газа из России для безопасности нашего населения и нашего экономического мотора в Германии", - сказал Шлунд, подчеркнув, что главной целью для партии "Альтернатива для Германии" остается "бесперебойное и простое снабжение газом Германии, особенно с учетом значительных проблем в будущем для энергобезопасности из-за лихорадочного продвижения альтернативных источников энергии".

"В интересах Германии АдГ поддерживает газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Только в том случае, если запасы газа, а также возможности по замене другими источниками энергии будут четко обеспечены для нашей страны, мы будем удовлетворены", - заявил Шлунд.

Суд ЕС во вторник по иску Польши отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока", сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности.