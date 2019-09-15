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РИА Новости

Депутат бундестага заявил, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа

03:04 15.09.2019 (обновлено: 04:54 15.09.2019)
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© Фото : OPAL Gastransport GmbH & Co. KGГазопровод Opal
Газопровод Opal
© Фото : OPAL Gastransport GmbH & Co. KG
Газопровод Opal. Архивное фото
БЕРЛИН, 15 сен - РИА Новости. Решение по газопроводу Opal, принятое судом ЕС, носит политический характер, таким образом Россию пытаются частично вытеснить с рынка и дискредитировать как поставщика "голубого топлива", заявил РИА Новости глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд.

"Есть намерение, искусственно сокращая объемы транзита, повысить цену на российский газ, чтобы сделать американский сжиженный газ (СПГ) более конкурентоспособным. Вместо справедливости и равенства на либеральном рынке, решение суда ЕС однозначно ведет к рыночной деформации и удорожанию энергоресурсов для европейских партнеров", - заявил Шлунд, комментируя вердикт суда.

Отвечая на вопрос РИА Новости, не приведет ли отказ от дополнительных транзитных мощностей Opal к проблемам в энергоснабжении Европы уже будущей зимой, Шлунд заявил, что в случае холодов Германии "срочно понадобится российский газ из трубопровода "Северный поток", поскольку возобновляемые источники энергии, особенно зимой, приведут к значительным колебаниям в энергоснабжении".
Газовая инфраструктура
Вчера, 07:00РИА Новости
Вступили в силу ограничения на доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL
Депутат также отметил, что есть возможность поставок СПГ с Ямала в случае, если "холод внезапно обрушится на Северную Америку и Центральную Европу одновременно". Он напомнил, что такая ситуация уже имела место в связи с морозными зимами в Европе и США в последние годы, и тогда американского газа не хватало.
"Нам нужны постоянные поставки газа из России для безопасности нашего населения и нашего экономического мотора в Германии", - сказал Шлунд, подчеркнув, что главной целью для партии "Альтернатива для Германии" остается "бесперебойное и простое снабжение газом Германии, особенно с учетом значительных проблем в будущем для энергобезопасности из-за лихорадочного продвижения альтернативных источников энергии".

"В интересах Германии АдГ поддерживает газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Только в том случае, если запасы газа, а также возможности по замене другими источниками энергии будут четко обеспечены для нашей страны, мы будем удовлетворены", - заявил Шлунд.

Суд ЕС во вторник по иску Польши отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока", сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности.
Отмененное решение давало российской компании возможность дополнительно транспортировать по Opal до 10,2 миллиарда кубометров газа в год, принимая участие в соответствующих аукционах. Согласно европейским нормам, по умолчанию "Газпром" может рассчитывать только на половину транзитных мощностей этой трубы, или 12,8 миллиарда кубов.
Газовое оборудование в Львовской области Украины
13 сентября, 12:28Сказано в эфире
"Мое дело рассказать правду". Экс-депутат Рады о ситуации с транзитом газаЭкс-депутат Рады Алексей Журавко заявил о "шоке" в "Нафтогазе" из-за угрозы потери транзита. В эфире радио Sputnik политик заявил также, что распространенная на Украине информации об объемах газа, закаченного в хранилища, не соответствует действительности.
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OPAL (газопровод)ЕвросоюзГерманияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Не понимаю,что за контракты заключает наше правительство если их с лёгкостью и в одностороннем порядке пересматривают.И всегда не в пользу России.Зачем все эти трубопроводы,поставьте заправки на российской границе,пусть баллонами таскают к себе на запад.
15 сентября, 07:34
ЮЯЮран Я ИЗ РОССИИ
124112106
Если честно, я вообще не понимаю всей этой возни с репутацией — хороший мы, надёжный поставщик или плохой. Ну если не надёжный, пусть контрачат с надёжными поставщиками, только перед этим объявить о капитальной профилактике на всех наших газопроводах и отключение их на это время от снабжения. Пусть "надёжные" пока снабжают, вот тогда и посмотрим на надёжность других поставщиков.
15 сентября, 05:42
Себекхотеп III
12811004
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