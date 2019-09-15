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РИА Новости

США готовы выделить резервы для стабилизации рынка нефти

02:41 15.09.2019
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© Depositphotos / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / crstrbrt
Добыча нефти. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Министерство энергетики США готово выделить стратегические резервы для стабилизации рынка нефти после атаки дронов на НПЗ в Саудовской Аравии, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление министерства.
Министерство "готово выделить ресурсы из стратегического резерва нефти, если это потребуется для того, чтобы обратить вспять любые потрясения на нефтяных рынках", говорится в заявлении минэнерго.
Кроме того, министр энергетики Рик Перри поручил своим подчиненным работать с Международным энергетическим агентством (IEA) в поисках необходимых действий в масштабах мирового рынка.
Стратегические резервы нефти США составляют 630 миллионов баррелей нефти.
После субботней атаки дронов на НПЗ в Саудовской Аравии королевство временно сократило добычу примерно вдвое — до 5 миллионов баррелей в день.
США осудили нападение, а госсекретарь Майк Помпео напрямую обвинил в нем Иран.
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