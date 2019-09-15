Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н. В. Склифосовского, нейрохирург Вячеслав Рак объяснил в интервью " Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н. В. Склифосовского, нейрохирург Вячеслав Рак объяснил в интервью " Комсомольской правде " на фоне сообщений о раке мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк, в чем заключается сложность данного состояния.

"Главная сложность глиобластомы заключается в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга, поэтому четко ограничить ее размеры нельзя", — объяснил специалист.

Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет". По его словам, при таком заболевании редко используют оперативное вмешательство, чаще — комбинированную терапию, химиотерапию и лучевую. Только так, отметил Вячеслав Рак, можно продлить жизнь человеку, однако полностью победить опухоль невозможно.

Нейрохирург подчеркнул, что, если человек находится в коме, то "опухоль проросла в критически значимые для структуры мозга". Он отметил, что иногда отек мозга можно снять с помощью гормональных препаратов, но если это помогло, то это означает, что двигательные центры уже разрушены и наступает паралич. Прогнозы врача неутешительные: в течение нескольких дней "даже после легкого пареза состояние ухудшается до критического".

За жизнь борются до конца

Вячеслав Рак также прокомментировал сообщения СМИ о том, что Заворотнюк отключили от интенсивной терапиию По его словам, согласно российскому законодательству, это невозможно. Врач напомнил, что медики борются за жизнь пациента до конца.

"Другой вопрос, что на последних стадиях опухоли головного мозга у больного рано или поздно возникает состояние, когда лекарства уже не помогают и риск от медикаментов превышает возможную пользу, — пояснил Рак.

В этом случае врачи дают максимальную дозу лекарств и ждут, сколько пациент может продержаться. При таком исходе человек уже находится без сознания, работа жизненно-важных органов нарушена, дыхание и сердцебиение сбиты.

"Но в реанимации таких больных все равно поддерживают до последнего. Бывает, что после кризиса человеку становится лучше, но процент таких случаев очень мал", — отметил врач.

Диагноз поставили полгода назад

По информации "МК" , врачи обнаружили Заворотнюк опухоль головного мозга примерно полгода назад. Артистка страдала от головных болей и рвоты по утрам, однако полагала, что виной этому стресс или отравление. Из-за этого она обратилась к онкологам слишком поздно, утверждается в статье.

У Заворотнюк диагностировали глиому — самую распространенную опухоль головного мозга. Она прошла химиолучевую терапию, не давшую результатов. Не помогли ей и зарубежные врачи, утверждает газета. В течение всего этого времени опухоль продолжала прогрессировать, а обезболивающие перестали помогать.

По информации "МК" неделю назад актриса отправилась в частную клинику на юге Москвы. Прием гормональных препаратов привел к отекам и лишнему весу. После того, как опухоль у Заворотнюк увеличилась еще больше, ей отменили специализированное лечение и перевели в другую больницу.

Госпитализация Заворотнюк

В пятницу ряд изданий написали, что Заворотнюк экстренно госпитализировали в одну из клиник Москвы. Директор артистки заверил, что она скоро сама прокомментирует состояние своего здоровья в эфире одного из федеральных телеканалов. Позднее СМИ сообщили, что телеведущую ввели в медикаментозную кому.