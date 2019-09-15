Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Урганта

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Музыкант и композитор Юрий Лоза в интервью " Музыкант и композитор Юрий Лоза в интервью " КП " раскритиковал творчество американской певицы Билли Айлиш и передачу Ивана Урганта "Вечерний Ургант".

"Кто вообще такая Билли Айлиш? То Монеточка (российская певица. – прим. ред.), то теперь она, ну дали ей какие-то песенки, вот она их прошептала. И дальше что?", - заявил Лоза.

По мнению музыканта, популярность Айлиш связана со "стадным эффектом" у молодежи.

При этом участие Айлиш в "Вечернем Урганте" не произвело на него впечатления.