Пучдемон заявил о необходимости улучшения отношений между Западом и Россией

ЛУГАНО (ШВЕЙЦАРИЯ), 15 сен – РИА Новости. Россия и Запад должны наладить отношения, это соответствует их взаимным интересам, такое мнение в интервью РИА Новости высказал бывший глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон.

"Мне кажется абсурдом то, что сейчас у нас больше проблем с Россией, чем во времена СССР. Я уверен, что будущее будет достигнуто посредством диалога и сотрудничества между Западом и Востоком, и поэтому улучшение отношений в интересах как России, так и ЕС", - сказал Пучдемон.

Он напомнил, что с момента введения взаимных санкций прошло уже пять лет. "И мы видим, к каким результатам они привели. Настал момент их изменить. Это могло бы стать первым шагом к тому, чтобы Европа стала протагонистом в разрешении украинского кризиса", - добавил политик.

Карлес Пучдемон живет в настоящее время в Бельгии, из Испании он уехал в конце октября 2017 года после того, как каталонский парламент на основе результатов незаконного референдума о самоопределении Каталонии провозгласил независимость. Пучдемон был объявлен в европейский розыск, однако немецкий суд после задержания экс-главы Каталонии в Германии отказался выдать его испанским властям на основе обвинения в организации восстания, ограничившись лишь согласием на выдачу на основании растраты госсредств. После этого Мадрид отозвал европейский ордер на арест Пучдемона. Ордер на его арест в Испании остается в силе.

По итогам майских выборов Пучдемон был избран в Европейский парламент, однако не приехал в Испанию для прохождения формальных процедур, в результате официально депутатом его не признали. Дело находится на рассмотрении Суда Европейского союза, штаб-квартира которого находится в Люксембурге.