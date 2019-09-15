Пучдемон заявил о необходимости улучшения отношений между Западом и Россией

ЛУГАНО (ШВЕЙЦАРИЯ), 15 сен – РИА Новости. Россия и Запад должны наладить отношения, это соответствует их взаимным интересам, такое мнение в интервью РИА Новости высказал бывший глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон.
"Мне кажется абсурдом то, что сейчас у нас больше проблем с Россией, чем во времена СССР. Я уверен, что будущее будет достигнуто посредством диалога и сотрудничества между Западом и Востоком, и поэтому улучшение отношений в интересах как России, так и ЕС", - сказал Пучдемон.
Он напомнил, что с момента введения взаимных санкций прошло уже пять лет. "И мы видим, к каким результатам они привели. Настал момент их изменить. Это могло бы стать первым шагом к тому, чтобы Европа стала протагонистом в разрешении украинского кризиса", - добавил политик.
Карлес Пучдемон живет в настоящее время в Бельгии, из Испании он уехал в конце октября 2017 года после того, как каталонский парламент на основе результатов незаконного референдума о самоопределении Каталонии провозгласил независимость. Пучдемон был объявлен в европейский розыск, однако немецкий суд после задержания экс-главы Каталонии в Германии отказался выдать его испанским властям на основе обвинения в организации восстания, ограничившись лишь согласием на выдачу на основании растраты госсредств. После этого Мадрид отозвал европейский ордер на арест Пучдемона. Ордер на его арест в Испании остается в силе.
По итогам майских выборов Пучдемон был избран в Европейский парламент, однако не приехал в Испанию для прохождения формальных процедур, в результате официально депутатом его не признали. Дело находится на рассмотрении Суда Европейского союза, штаб-квартира которого находится в Люксембурге.
В интервью РИА Новости Пучдемон заявил, что надеется, что вердикт будет в его пользу. "С тех пор, как миллионы граждан избрали меня в Европарламент, испанские власти делают все возможное, чтобы помешать мне представлять моих избирателей в Брюсселе. Как предлог они используют тот факт, что мне необходимо направиться в Мадрид и принести присягу на верность конституции Испании. Данное требование нарушает европейское право, и мы надеемся, что Суд Европейского союза как можно скорее выскажется в нашу пользу, хоть и не знаем, когда ожидать решения", - сказал он.