СМИ: Болтон выступал против частичного снятия санкций против Ирана

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед отставкой советника по национальной безопасности Джона Болтона поднял вопрос о частичном снятии американских санкций против Ирана, при этом Болтон "дал президенту понять, что он категорически не согласен с этой идеей", передает телеканал Президент США Дональд Трамп перед отставкой советника по национальной безопасности Джона Болтона поднял вопрос о частичном снятии американских санкций против Ирана, при этом Болтон "дал президенту понять, что он категорически не согласен с этой идеей", передает телеканал NBC News со ссылкой на близкий к Болтону источник.

В понедельник на заседании в Овальном кабинете министр финансов США Стивен Мнучин поддержал идею ослабления санкций против Ирана, чтобы возобновить переговоры с исламской республикой. Позднее в тот же день президент США Дональд Трамп решил уволить советника по национальной безопасности Джона Болтона, о чем было объявлено во вторник. А в среду СМИ сообщили, что Трамп обсуждал ослабление санкций против Ирана перед увольнением Болтона.

По данным NBC News, Болтон высказался против идеи Трампа о возможном смягчении санкций в понедельник во время совещания в Овальном кабинете. Подчеркивается, что, по словам неназванного чиновника США, это был уже не первый раз, когда Трамп выдвинул идею смягчения санкционного режима в отношении Ирана.