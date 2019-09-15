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РИА Новости

СМИ: Болтон выступал против частичного снятия санкций против Ирана

01:41 15.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
© РИА Новости / Стрингер
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед отставкой советника по национальной безопасности Джона Болтона поднял вопрос о частичном снятии американских санкций против Ирана, при этом Болтон "дал президенту понять, что он категорически не согласен с этой идеей", передает телеканал NBC News со ссылкой на близкий к Болтону источник.
В понедельник на заседании в Овальном кабинете министр финансов США Стивен Мнучин поддержал идею ослабления санкций против Ирана, чтобы возобновить переговоры с исламской республикой. Позднее в тот же день президент США Дональд Трамп решил уволить советника по национальной безопасности Джона Болтона, о чем было объявлено во вторник. А в среду СМИ сообщили, что Трамп обсуждал ослабление санкций против Ирана перед увольнением Болтона.
По данным NBC News, Болтон высказался против идеи Трампа о возможном смягчении санкций в понедельник во время совещания в Овальном кабинете. Подчеркивается, что, по словам неназванного чиновника США, это был уже не первый раз, когда Трамп выдвинул идею смягчения санкционного режима в отношении Ирана.
Президент США Дональд Трамп ранее выразил желание встретиться с иранским руководством и не исключил, что это может произойти на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. До настоящего времени встреча назначена не была.
Здание министерства финансов США в Вашингтоне
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Джон БолтонДональд ТрампИранСШАВ мире
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