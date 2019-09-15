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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Подмосковье пройдет Елизаветинский крестный ход

01:20 15.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВерующие с иконой святой великой княгини Елизаветы Федоровны у храма Ильи Пророка в селе Ильинское в Московской области
Верующие с иконой святой великой княгини Елизаветы Федоровны у храма Ильи Пророка в селе Ильинское в Московской области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Верующие с иконой святой великой княгини Елизаветы Федоровны у храма Ильи Пророка в селе Ильинское в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Восьмой Елизаветинский крестный ход, посвященный 155-летию со дня рождения святой великой княгини Елизаветы Федоровны и 145-летию со дня рождения священномученика Сергия Махаева, пройдет в воскресенье в Подмосковье, сообщили РИА Новости организаторы.
Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам великой княгини (память святой праведной Елизаветы - небесной покровительницы Елизаветы Федоровны - Русская православная церковь совершает 18 сентября).
"Крестоходцы пройдут по уникальному маршруту, разработанному Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО), объединяющему старинные подмосковные села Ильинское и Усово, входившие в Императорскую усадьбу. Традиционно паломники совершат переправу через Москву-реку на плотах и по понтонному мосту", - сообщили организаторы.
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Усадьба "Ильинское-Усово" была приобретена императором Александром II для своей супруги - императрицы Марии Александровны в 1864 году. Она организовала здесь для крестьян больницу, аптеку и школу. После кончины императрицы усадьбу унаследовал ее сын - великий князь Сергей Александрович, бывший в 1891-1905 годах генерал-губернатором Москвы. В 1884 году он привез в имение свою супругу - великую княгиню Елизавету Федоровну, урожденную принцессу Гессен-Дармштадтскую. Именно здесь, в Ильинском и Усово, великая княгиня знакомилась с народной культурой и традициями, изучала русский язык и православие.
Многие исторические постройки усадьбы, связанные с благотворительной деятельностью великокняжеской четы, сохранились до сегодняшнего дня: здания лазарета для воинов Русско-японской войны, родильного приюта, школы, народного училища императрицы Марии Александровны и другие.
Фонд ЕСПО на протяжении многих лет ведет научную и общественную работу по выявлению и сохранению исторических зданий императорской усадьбы "Ильинское-Усово" с целью создания на ее территории музейного объединения.
"В исторических зданиях усадьбы будут созданы музеи, которые станут объектами показа второго этапа национального туристского проекта "Императорский маршрут". Он объединит места высочайшего пребывания и паломничеств представителей Российского Императорского Дома - усадьбы, резиденции, дворцовые комплексы Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Крыма, Красноярского края, Воронежской, Костромской, Брянской и других областей", - сообщили РИА Новости в ЕСПО.
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В здании лазарета для раненых воинов Русско-японской войны в Ильинском будет создан музей "Милосердия и Российского общества Красного Креста", в здании родильного приюта разместится музей "Материнства и младенчества".
Также ведется работа по созданию музея "Школы и детства" в народном училище императрицы Марии Александровны в Усово, где преподавателем Закона Божия на протяжении многих лет был протоиерей Сергий Махаев (1874-1937), сын настоятеля храма Спаса Нерукотворного в селе Усово Константина Махаева. Члены семьи Махаевых были сподвижниками великокняжеской четы.
Настоятель храма Иверской иконы Божией Матери в Москве, протоиерей Сергий Махаев был помощником великой княгини Елизаветы Федоровны во многих делах: в работе Императорского православного палестинского общества и московского отделения Российского общества Красного Креста. В декабре 1937 года священник был расстрелян на Бутовском полигоне Москвы. В 2000 году Архиерейский Собор РПЦ прославил протоиерея Сергия Махаева в лике новомучеников и исповедников Российских.
Как уточнили организаторы крестного хода, памятные мероприятия начнутся в 9.30 с совершения Божественной литургии в Спасском храме села Усово, которую возглавит митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. В 12.30 крестный ход начнет свое движение от храма Илии Пророка в Ильинском. Завершится церковное шествие общей молитвой преподобной мученице Елизавете Федоровне у Спасского храма в селе Усово. После молебна для гостей будет работать полевая кухня.
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Религия и мировоззрениеЕлизавета ФедоровнаМосковская область
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