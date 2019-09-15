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РИА Новости

Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после налета беспилотников

01:20 15.09.2019 (обновлено: 05:11 15.09.2019)
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© REUTERS / HAMAD I MOHAMMEDДым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Налеты беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco привели к приостановке добычи 5,7 миллиона баррелей нефти в сутки, говорится в сообщении саудовской государственной компании.
По данным ОПЕК, в августе 2019 года Саудовская Аравия ежесуточно производила 9,8 миллиона баррелей нефти.
Как утверждают в Saudi Aramco, пожары на предприятиях в Абкайке и Хурайсе удалось локализовать, по словам главы компании Амина Нассера, пострадавших в результате авианалетов нет.
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Ведутся работы по восстановлению производства, новую информацию по данному вопросу в Saudi Aramco обещают предоставить через 48 часов.
Газета WSJ ранее со ссылкой на неназванных саудовских чиновников сообщила, что королевство планирует привести добычу нефти в норму к понедельнику. При этом по информации собеседников издания, власти Саудовской Аравии в субботу обсудили возможность продажи нефти иностранным потребителям из своих запасов, чтобы избежать перебоев в поставках нефти на мировом рынке.
Ранее стало известно, что на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары. Они возникли на принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco предприятиях в районах Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от Эр-Рияда.
Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что НПЗ атаковали их бойцы с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов.
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в атаках дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии Иран.
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Saudi AramcoСаудовская АравияЭкономика
Популярные комментарии
удачи хуситам в их мести агрессору
15 сентября, 03:40
sside.box
711001
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