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РИА Новости
Культура

СМИ: супруг и мать Заворотнюк приехали в больницу

00:32 15.09.2019 (обновлено: 08:48 15.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Актриса Анастасия Заворотнюк. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев и ее мать в субботу вечером срочно прибыли к ней в больницу, об этом сообщает "Пятый канал".
Родственники Заворотнюк, как утверждается, были очень взволнованы.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что у артистки диагностировали глиому — самую распространенную опухоль головного мозга. Ей провели химиолучевую терапию, однако лечение не принесло желаемых результатов.
В пятницу ряд изданий написали, что Заворотнюк экстренно госпитализировали в одну из клиник Москвы. Директор актрисы заверил, что она скоро сама прокомментирует состояние своего здоровья в эфире одного из федеральных телеканалов. Позднее СМИ сообщили, что телеведущую ввели в медикаментозную кому.
Актриса Анастасия Заворотнюк
Вчера, 20:02РИА Новости
СМИ раскрыли подробности лечения Заворотнюк
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КультураПетр ЧернышевАнастасия ЗаворотнюкРоссия
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