СМИ: супруг и мать Заворотнюк приехали в больницу

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у артистки диагностировали глиому — самую распространенную опухоль головного мозга. Ей провели химиолучевую терапию, однако лечение не принесло желаемых результатов.

В пятницу ряд изданий написали, что Заворотнюк экстренно госпитализировали в одну из клиник Москвы. Директор актрисы заверил, что она скоро сама прокомментирует состояние своего здоровья в эфире одного из федеральных телеканалов. Позднее СМИ сообщили, что телеведущую ввели в медикаментозную кому.