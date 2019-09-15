Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за минувшие сутки уменьшилась еще на 22 гектара, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

Днем ранее сообщалось, что в России активно тушили 10 лесных пожаров на площади 138 гектаров.

"На 00.00 мск 15.09.2019 на территории Российской Федерации действовало 9 лесных пожаров на площади 116 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Как сообщает Авиалесоохрана, наибольшая площадь, где происходит тушение, сейчас на Камчатке - два пожара на землях лесного фонда на площади 76 гектаров. Еще три пожара на площади 24 гектара тушат в Красноярском крае.

Согласно информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 17 лесных пожаров на площади 56 гектаров.