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РИА Новости

Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась

00:31 15.09.2019
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© РИА Новости / Сергей СтроителевЛиквидация лесных пожаров
Ликвидация лесных пожаров
© РИА Новости / Сергей Строителев
Ликвидация лесных пожаров
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за минувшие сутки уменьшилась еще на 22 гектара, сообщает федеральная Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось, что в России активно тушили 10 лесных пожаров на площади 138 гектаров.
"На 00.00 мск 15.09.2019 на территории Российской Федерации действовало 9 лесных пожаров на площади 116 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.
Как сообщает Авиалесоохрана, наибольшая площадь, где происходит тушение, сейчас на Камчатке - два пожара на землях лесного фонда на площади 76 гектаров. Еще три пожара на площади 24 гектара тушат в Красноярском крае.
Согласно информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 17 лесных пожаров на площади 56 гектаров.
Режим ЧС введен в одном районе Красноярского края и в одном районе Якутии.
Ликвидация лесных пожаров
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