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РИА Новости
Культура

Стало известно, когда завершится сериал My Little Pony

06:13 15.09.2019
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© Фото : Hasbro Inc. 2010Кадр из мультфильма My Little Pony
Кадр из мультфильма My Little Pony
© Фото : Hasbro Inc. 2010
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Канал Discovery Family объявил, что канадско-американский мультсериал My Little Pony завершится в день выхода финальной серии девятого сезона — 12 октября, сообщает Deadline.
Заключительный эпизод шоу длительностью в полтора часа покажут на Discovery Family, а днем ранее, 11 октября, выпустят документальный фильм о том, как создавалось шоу.
Те, кто до этого не видел сериал, смогут его посмотреть, начиная с 6 октября.
Главные герои шоу My Little Pony — одноименные игрушки. Впервые оно появилось на экранах в октябре 2010 года. За это время вышло девять сезонов или 221 серия.
В сериале рассказывается о волшебной принцессе Сумеречной Искорке и ее помощнике-драконе Спайке. Вместе с другими разноцветными пони они дружат и изучают магию.
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