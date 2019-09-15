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РИА Новости
Культура

Лопес расплакалась, когда услышала отзывы критиков о фильме "Стриптизерши"

00:28 15.09.2019
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© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniАмериканская певица Дженнифер Лопес на Международном кинофестивале в Торонто
Американская певица Дженнифер Лопес на Международном кинофестивале в Торонто
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Американская певица и актриса Дженнифер Лопес расплакалась, когда услышала положительные отзывы критиков об ее роли танцовщицы Рамоны в фильме "Стриптизерши", сообщает Daily Mail.
Поп-диву тронули заголовки обзоров, которые ей зачитала ее партнер и кинопродюсер Элейн Голдсмит-Томас по видеозвонку.
Критики оценили игру актрисы, сказав, что это лучшая ее роль за всю карьеру, и, что она смело может претендовать на "Оскар".

"Ты знаешь, как я тобой горжусь, дорогая! Мы так долго к этому шли", - прокомментировала Элейн Голдсмит-Томас.

В "Стриптизершах" рассказывается история танцовщиц, которые решают отомстить богачам с Уолл-стрит, из-за которых в 2007-2008 годах они потеряли все сбережения после финансового кризиса.
В российский прокат фильм вышел 12 сентября.
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