Лопес расплакалась, когда услышала отзывы критиков о фильме "Стриптизерши"

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Американская певица и актриса Дженнифер Лопес расплакалась, когда услышала положительные отзывы критиков об ее роли танцовщицы Рамоны в фильме "Стриптизерши", Американская певица и актриса Дженнифер Лопес расплакалась, когда услышала положительные отзывы критиков об ее роли танцовщицы Рамоны в фильме "Стриптизерши", сообщает Daily Mail.

Поп-диву тронули заголовки обзоров, которые ей зачитала ее партнер и кинопродюсер Элейн Голдсмит-Томас по видеозвонку.

Критики оценили игру актрисы, сказав, что это лучшая ее роль за всю карьеру, и, что она смело может претендовать на "Оскар".

"Ты знаешь, как я тобой горжусь, дорогая! Мы так долго к этому шли", - прокомментировала Элейн Голдсмит-Томас.

В "Стриптизершах" рассказывается история танцовщиц, которые решают отомстить богачам с Уолл-стрит, из-за которых в 2007-2008 годах они потеряли все сбережения после финансового кризиса.