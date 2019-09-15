Литва уже покупает русский СПГ. Будет ли его через Польшу покупать Украина?

Конец уходящей недели принес нам, конечно, весьма занимательные новости из мира современной экономической географии: Литва, прежде всегда демонстративно стремившаяся снизить свою зависимость от энергопоставок из Российской Федерации, впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного газа. Нет, в общем-то, ничего такого по-настоящему сенсационного в данной новости нет: Литовская Республика и раньше через трейдеров, не знаем уж, с удовольствием или без, закупала российский СПГ небольшими танкерами со среднетоннажного проекта "Новатэка" в Высоцке. Тут интереснее другая, чисто символическая часть этой замысловатой комбинации: на терминал в Клайпеду, построенный в 2014 году с прямо и вполне официально декларировавшейся целью обеспечить Литве энергетическую независимость от российских агрессоров, наконец придет и крупнотоннажная партия СПГ с западносибирского Ямала: покупатель тоже известен. Им, в интересах одного из крупнейших региональных производителей минеральных удобрений, выступает литовская государственная энергетическая компания Ignitis. Продавец, кстати, также понятен: это партнерский российскому "Новатэку" французский гигант Total.

Что тут можно сказать.

Если отвлечься от высокой политики — новость-то, в общем, как бы это сказать поточнее, насквозь прагматическая, и ничего от "противостояния двух систем" в ней даже как бы и не предусматривается. Просто Литва получает газ от норвежской Equinor через британский хаб NBP, где сейчас весьма интересные спотовые цены. А Total, судя по всему, сумела еще и предложить к местным котировкам сравнительно небольшую премию, происхождение сырья тут — дело десятое. Вопрос скорее в образовании весьма любопытных ценовых трендов на СПГ на спотовых рынках... А так — купили и купили, в общем-то.

Рынок.

Бывает.

Просто уж очень забавные ассоциации вызывает данный по факту уже состоявшийся политико-экономический "газовый прибалтийский казус" на фоне начинающегося на следующей неделе очередного и, возможно, решающего раунда трехсторонних переговоров по украинскому газовому транзиту в формате "треугольника" ЕС — Россия — Украина. И весьма неиллюзорные шансы украинских энергетиков через какое-то сравнительно короткое по историческим меркам время начать закупать российский СПГ с Ямала через терминал в Польше: а что — картина только сейчас кажется изумительным произведением ненаучной фантастики. "Политические" и тем более "экономические украинцы" уже давно и убедительно доказали всему миру, что они народ настолько специфический, что, возможно, и "рождены, чтоб сказку сделать былью". И показать тем самым не только российской публике, но и тому самому всему остальному миру, как именно не надо делать и как никогда не надо, будучи хотя бы на малую толику в здравом уме, поступать. И тогда определенную экономическую логику в этих потенциальных закупках российского газа в британском хабе через французского посредника и польский терминал с целью поставки его на территорию бывшего СССР — тоже можно будет найти.

Кстати, шансы на подобного рода сценарий развития событий буквально с каждым днем повышаются.

В частности, об этом говорит очередной приготовительный кульбит украинской делегации на предстоящих переговорах в рамках трехсторонней комиссии. Причем позицию украинской стороны на всякий случай заранее озвучил упорно продолжающий, несмотря на все неистовые кадровые перемещения на Украине "в зеленом формате", оставаться на своем посту исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. Если совсем коротко, то она заключается в следующем: выставление Российской Федерации заведомо неприемлемых условий. И заранее подготовленный сценарий действий на случай, если, цитируем, "они настоят на своей текущей позиции, которая приведет к отсутствию транзита через Украину с 1 января 2020 года". Кстати, хотим отдельно заострить внимание уважаемых читателей на то, что под "они" господин Витренко отчего-то подразумевал именно "Газпром" и власти Российской Федерации. А отнюдь не своих американских партнеров, которые, по многократно описанным причинам, как раз руками самого пана Витренко и делают все возможное, чтобы этот самый украинский транзит как можно более качественно оборвать.

Поясним.

В "треугольнике" ЕС — Россия — Украина может быть сколько угодно внутренней грызни, но в главном они просто не могут не быть не солидарны. Просто, что называется, по определению сохранение транзита на тех либо иных условиях (вокруг которых и пойдет "торговля") стратегически и тактически выгодно всем трем сторонам. Европе — банально потому, что у нее постоянно растет потребление газа и падает собственная добыча. Для России же, несмотря на появление новых возможностей на восточном направлении, континентальная Европа все равно остается традиционным рынком, который Российская Федерация никому не собирается уступать: ну так почему бы и не поторговать еще какое-то время и через эту стремительно ветшающую украинскую трубу?

Что же касается Украины, то ей в случае реализации продвигаемого Витренко сценария "ответственности России за отсутствие транзита" будет, мы опасаемся, немного не до исков в Стокгольмский арбитраж, где пан Витренко готов в этом случае отважно украинские интересы за долю малую от подлого русского агрессора защищать. Украина в этом случае скорее будет тупо бороться с последствиями гуманитарной катастрофы: не будем забывать, что в транзит, который мы, кстати, еще и оплачиваем, входят и т. н. словацкий и прочие бумажные реверсы. И поэтому в случае прекращения транзита это прежде всего ударит по газоснабжению на самой территории Украины, причем в самом разгаре обещающей быть весьма холодной зимы.

Поэтому тут, по идее, на переговорах в "газовом треугольнике" люди раньше и придерживались позиции "козлами называть сколько угодно, но морды и посуду не бить". Подчеркнем — раньше.

Но не, к сожалению, прямо и непосредственно сейчас.

Тут все просто: на Восточном побережье США прямо и непосредственно сейчас строятся очень и очень серьезные мощности по сжижению. При этом на премиальных рынках Юго-Восточной Азии тесно: там и Катар, и Австралия, и русский "Новатэк". Потенциально колоссальный китайский рынок СПГ для американцев наглухо перекрыт в рамках торговой войны.

Ну.

И куда все это, вы уж меня извините за язык одесского Привоза, "девать"?!

Ну а какими методами конкурентной борьбы в подобного рода ситуациях "по необходимой зачистке рынков" умеют пользоваться наши бледнолицые братья, можно поинтересоваться, к примеру, у Каддафи и Саддама Хусейна. Они многое могли бы об этом рассказать, да случилось несчастье. И как-то крайне наивно полагать, что при попытках зачистки Европы от трубопроводного, прежде всего (но не только) российского, газа этих ковбоев будут хоть самую малость волновать маршруты его доставки: не удалось справиться с "Северным потоком" — зачистим украинскую ГТС.

И вряд ли кто-то ради именно Украины станет менять шаблон: поэтому такой вот "литвообразный" зигзаг с покупкой Украиной российского СПГ с Ямала при франко-британском посредничестве и через польский терминал — теоретически вполне возможен. У Литвы же, как мы видим, получилось — а от Вильнюса до Ямала по прямой даже ближе, чем от куда более южного Киева.

Поэтому вот биться об заклад на эту тему с позиции "ну не настолько же они там все идиоты" я бы, к примеру, совершенно точно не стал.

Во-первых, потому, что это чистая правда: не все.

Платить-то будет все равно по факту население, а вот те, кто эту вот фигню "со схемами плюсовых роттердамов" и прочих европейских портов не просто придумал, но и вполне нахально и уверенно продолжает реализовывать, судя по всеразличным "спискам Forbes", — совершенно точно даже близко не идиот.

А во-вторых, постмодернизм, к сожалению, до сих пор в моде. В том числе и в европейской энергетике.