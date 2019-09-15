Проверка узлов: как лечат один из самых коварных видов рака

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Лимфомами называют большую группу злокачественных опухолей, довольно распространенных в мире. В России одной из агрессивных форм болеют порядка двух человек на сто тысяч населения. Этот вид рака очень коварен, поскольку долго никак себя не проявляет и поражает сразу весь организм. В Международный день борьбы с лимфомами РИА Новости рассказывает, как выявляют и лечат это заболевание.

Не бойтесь обращаться к врачу

Когда генетическая программа в организме дает сбой, у клеток ломаются "тормоза" и они начинают неконтролируемо делиться. Так образуются злокачественные опухоли. Рак может затронуть любые системы организма, включая иммунную. При этом повреждаются лимфоциты — наша кровь состоит из них почти наполовину. Такое заболевание называют лимфомой.

Ее самый распространенный признак — увеличенные лимфатические узлы. Она также возникает в костном мозге, селезенке, тимусе, желудочно-кишечном тракте. Еще из симптомов — потливость особенно ночью, лихорадка с повышенной температурой, кожный зуд, резкая потеря веса. Конечно, это может быть следствием каких-то других заболеваний, например инфекционных, но в любом случае необходимо незамедлительно обратиться к врачу и пройти обследование.

Коварство лимфомы в том, что она может не давать клинических симптомов годами, или их не удается распознать. Например, у человека болит спина, и он долго ходит по врачам, к мануальному терапевту. В результате болезнь нередко диагностируют уже на развитой стадии. Но это не приговор: современная медицина справляется даже с запущенными случаями.

© Depositphotos / Artemida-psy Самый характерный признак лимфомы — увеличенные лимфатические узлы. Они могут быть на шее, в подмышках, паху © Depositphotos / Artemida-psy Самый характерный признак лимфомы — увеличенные лимфатические узлы. Они могут быть на шее, в подмышках, паху

Риски и профилактика

По внешнему виду раковых клеток лимфомы разделяют на две основные группы: ходжкинские и неходжкинские. Первые — довольно агрессивные заболевания, которые начинаются с перерождения B-лимфоцитов в гигантские клетки Рид — Березовского — Штернберга. Неходжкинские лимфомы поражают оба вида иммунных клеток: B- и T-лимфоциты. В каждой группе множество разновидностей лимфом, и для каждой требуется особая схема лечения.

Чтобы определить тип лимфомы, берут биопсию. Диагноз ставят по форме и характеру раковых клеток. Далее делают ПЭТ/КТ — метод, сочетающий позитронно-эмиссионную и компьютерную томографию, показывающий, где находятся опухоли. Также обязательно смотрят характер хромосомных поломок в клетках крови, делают генотипирование опухоли — это помогает точнее поставить диагноз и даже спрогнозировать течение болезни.

Лимфомы встречаются во всех возрастных группах, некоторые чаще у молодых. Например, пик заболеваемости лимфомой Ходжкина приходится на 30-34 года, причем чаще у мужчин. При этом выделить какой-то один фактор риска или говорить о предрасположенности ученые затрудняются: вероятно, здесь все определяется сочетанием причин.

Наследственность играет роль — бывает, что в семье заболевают несколько человек, повышен риск у тех, кто профессионально связан с облучением, токсичными веществами, гербицидами, переболел инфекционными заболеваниями, ослабившими иммунную систему. Чуть чаще ходжкинская лимфома отмечается у тех, кто контактировал с вирусом Эпштейна — Барр (герпеса). Нередко болезнь развивается у страдающих ВИЧ. Одно из самых распространенных сопутствующих заболеваний — пневмония. В последнее время врачи сталкиваются с неходжкинскими лимфомами у женщин с грудными имплантатами.

Ученые сейчас исследуют возможную связь лимфом, поражающих желудок, с хеликобактер пилори — патогенной бактерией, вызывающей язву. И хотя какой-то специальной профилактики лимфом не существует, врачи советуют пройти антихеликобактерную терапию, если инфекция обнаружена.

Разумеется, каждый должен следить за своим здоровьем: регулярно обследоваться, делать гастроскопию, особенно если есть предрасположенность к гастриту, язве, женщинам после сорока нужна маммография, мужчинам необходимо посещать уролога.

© Фото : Shuming Nie В красном контуре — клетки Рид — Березовского — Штернберга. Они аномально большие по сравнению с нормальными лимфоцитами (зелеными) © Фото : Shuming Nie В красном контуре — клетки Рид — Березовского — Штернберга. Они аномально большие по сравнению с нормальными лимфоцитами (зелеными)

Борьба за качество жизни после лечения

Хотя рак остается очень опасным заболеванием, от которого нет "волшебной таблетки", цель лечения теперь сводится к тому, чтобы у больного наступила ремиссия и он жил так же долго и качественно, как его здоровые сверстники. Например, при лимфоме Ходжкина врачи добиваются ремиссии в девяноста процентах случаев. Для онкологии это очень хороший результат.

Сейчас успешно лечат лимфомы у беременных. В этом накоплен большой опыт врачами НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина. Пациенткам назначают щадящую терапию, которая не затрагивает плод, а после родов иммуно- и химиотерапию выполняют в необходимом объеме.