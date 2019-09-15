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РИА Новости

Все за и против четырехдневной рабочей недели. А что думаете вы?

08:00 15.09.2019 (обновлено: 08:07 15.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Александр Лесных. В России набирает обороты обсуждение перспективы введения четырехдневной рабочей недели. Единства по этому поводу пока нет ни среди чиновников, ни среди предпринимателей, не говоря уже о широкой общественности. Тем не менее, по словам парламентариев, проект нового закона могут рассмотреть уже в осеннюю сессию Госдумы. РИА Новости собрало все мнения на этот счет и проводит опрос среди читателей.

Не по дням, а по часам

Впервые речь о сокращении рабочей недели до четырех дней завел премьер-министр Дмитрий Медведев на 108-й сессии Международной организации труда в июне этого года.
Проведенный ВЦИОМ опрос показал, что 48 процентов россиян не поддерживают эту инициативу. За выступили 29 процентов, еще 17 отнеслись к идее безразлично, а оставшиеся шесть процентов затруднились ответить на вопрос. Основной аргумент противников четырехдневки — беспокойство, что это приведет к снижению зарплаты: с этим согласились 89 процентов респондентов.
Интересно, что большинство высказавшихся против — жители небольших населенных пунктов и россияне старшей возрастной группы, в то время как 60 процентов москвичей, петербуржцев и жителей других городов-миллионников поддержали идею. Кроме того, активный интерес к инициативе премьера в основном проявила молодежь — 39 процентов респондентов, высказавшихся за четырехдневку, составили россияне в возрасте от 25 до 34 лет.
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Впрочем, спустя некоторое время выяснилось, что речь идет не о безусловном сокращении рабочей недели до четырех дней, а скорее об изменении действующего трудового законодательства — в нынешней форме оно существует с 1990-х годов. Разумеется, в то время никто не предполагал, что спустя десятки лет производство столкнется с роботизацией, многие профессии будут связаны с IT-технологиями, не требующими постоянного присутствия сотрудника на рабочем месте, и тем более что появится целый класс фрилансеров.

"Речь идет о том, чтобы ввести гибкое регулирование. Чтобы с учетом развития технологий, развития экономики человек мог сам планировать свое рабочее время. И работодатель, конечно, тоже. Эту гибкость, вариативность в трудовое законодательство нам точно нужно внедрять. Это в интересах всех — и прежде всего самих людей", — пояснил свою позицию премьер-министр.

Идею премьера одним из первых поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, заявив, что в осеннюю сессию депутаты обсудят соответствующий законопроект. Председатель нижней палаты парламента подчеркнул, что в первую очередь стоит задача защитить права тех, кто трудится дистанционно и не имеет постоянного рабочего места, а конкретные параметры законодательства будут обсуждаться с профсоюзами и работодателями.
При этом в новом законодательстве могут предусмотреть не просто дополнительный выходной, а перераспределение трудовой нагрузки. Один из вариантов — разбросать выпадающие восемь часов по другим дням и повысить продолжительность рабочего дня до десяти часов. Или сохранить пятидневку, но сократить рабочий день на несколько часов.

За и против

Среди поддержавших возможность сокращения рабочей недели — министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она отметила, что в этом нет ничего плохого, если граждане ведут здоровый образ жизни, им есть чем занять свой досуг, рядом будут родные и близкие, о которых нужно заботиться. А само предложение, безусловно, нуждается во всестороннем обсуждении.
Депутаты "Единой России" тоже поддержали инициативу премьера, отметив, что это позволит россиянам больше отдыхать, общаться с семьей, заботиться о здоровье и заниматься самообразованием. Но предупредили, что реализовать это предложение можно только в том случае, если не будет негативных последствий для заработка.
Среди тех, кто пока не видит возможности для перехода на четырехдневку, — глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он предложил вернуться к обсуждению этого вопроса лишь после того, как в стране вырастут производительность труда и реальные располагаемые доходы населения. Для этого должны произойти изменения в структуре рынка, а сокращенная часть рабочего времени будет тратиться на образование и переобучение.
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Против формата четырехдневки жестко высказался глава Минпромторга Денис Мантуров, сославшись на традиционный трехсменный график промышленных предприятий. Чиновник уверяет, что заводам в таком случае будет физически тяжело увеличивать объемы выпуска.
Российские предприниматели пока тоже не видят перспектив для перехода на сокращенную рабочую неделю. Согласно опросу портала HeadHunter, только 19 процентов работодателей видят целесообразность в таком новшестве.
Без малого половина (49 процентов) опрошенных считают, что в этом нет никакого смысла, причем 40 процентов не приняли идею сразу, а оставшиеся девять — после проведения соответствующих расчетов. Часть работодателей считает, что технически ввести такой график можно только при сокращении зарплатного фонда — сэкономленная часть пойдет на расширение штата.
Среди тех, кто оказался готов к сокращению рабочего времени, чуть больше половины (51 процент) плюсом назвали возможность избежать "выгорания" сотрудников, 37 процентов уверены, что это позволит более эффективно использовать рабочее время, а 30 процентов предположили, что укороченный график положительно скажется на здоровье трудящихся.
Опрос
К чему, по вашему мнению, приведет четырехдневная рабочая неделя?
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Дмитрий МедведевДенис МантуровГосдума РФМинистерство промышленности и торговли РФВероника СкворцоваЭкономика
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