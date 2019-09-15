Российские туристы поделились секретами борьбы с джетлагом

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Большинству туристов помогает помогает справиться с неприятными симптомами джетлага сон, сообщает Aviasales.
Специалисты сервиса опросили 37 тысяч российских пользователей и выяснили наиболее эффективные способы адаптации к новому часовому поясу.
Так, 63% респондентов ответили, что им помогает сон. Некоторые заставляют себя ложиться спать и вставать по местному времени. Другие готовятся к перелету заранее, и еще дома меняют режим дня.
Шестнадцати процентам опрошенных перестроиться на новое время помогает спорт - прогулки и несложные занятия на свежем воздухе, например, йога.
Еще 15% пьют алкоголь, чтобы расслабиться и наладить график сна, а шесть процентов пользователей сказали, что лучше всего бороться с джетлагом помогают лекарства.
Опытные путешественники также советуют лететь с длительными пересадками. Таким образом, можно увидеть новые места и легче адаптироваться к новому времени.
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