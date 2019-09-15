Как на Мальдивах, только дешевле. Живописные курорты Таиланда

В южной части Таиланда расположены четыре известных курорта: на материке — Краби и Као Лак, а также острова Пхукет и Самуй.
В южной части Таиланда расположены четыре известных курорта: на материке — Краби и Као Лак, а также острова Пхукет и Самуй.
Курорт Као Лак — это несколько деревень с развитой туристической инфраструктурой и 25 километрами общественных пляжей.
Рядом — живописный национальный парк Кхао Сок, слоновий питомник, река, по которой организуют сплав на традиционных бамбуковых плотах, и пара водопадов.
Курорт Као Лак — это несколько деревень с развитой туристической инфраструктурой и 25 километрами общественных пляжей.
Рядом — живописный национальный парк Кхао Сок, слоновий питомник, река, по которой организуют сплав на традиционных бамбуковых плотах, и пара водопадов.
Главные достопримечательности парка Кхао Сок — нетронутый человеком тропический лес и большое рукотворное озеро Чео Лан. Оно появилось в 1987 году при строительстве гидроэлектростанции. Жителей пяти деревень переселили в другие места. Теперь дайверы погружаются на дно водоема, чтобы увидеть дома, храмы и другие строения, как ее иногда называют, "тайской Атлантиды".
Главные достопримечательности парка Кхао Сок — нетронутый человеком тропический лес и большое рукотворное озеро Чео Лан. Оно появилось в 1987 году при строительстве гидроэлектростанции. Жителей пяти деревень переселили в другие места. Теперь дайверы погружаются на дно водоема, чтобы увидеть дома, храмы и другие строения, как ее иногда называют, "тайской Атлантиды".
Для туристов на озере Чео Лан соорудили несколько небольших плавучих деревень: в каждой — ресторан и около десяти жилых домиков — рафтхаусов.
Для туристов на озере Чео Лан соорудили несколько небольших плавучих деревень: в каждой — ресторан и около десяти жилых домиков — рафтхаусов.
Курорты провинции Краби — это белоснежные пляжи Андаманского моря, изумрудные джунгли и лазурная вода.
Название этого места переводится с тайского как "меч", "ритуальное оружие". Правда, сейчас в этих местах его не увидишь.
Курорты провинции Краби — это белоснежные пляжи Андаманского моря, изумрудные джунгли и лазурная вода.
Название этого места переводится с тайского как "меч", "ритуальное оружие". Правда, сейчас в этих местах его не увидишь.
В заливе Ао-Нанг, в 20 километрах от Краби, можно заняться виндсерфингом и дайвингом. Отсюда удобно совершать экскурсии на катерах до знаменитых островов Пхи-Пхи, где проходили съемки фильма "Пляж" с Леонардо Ди Каприо в главной роли.
В заливе Ао-Нанг, в 20 километрах от Краби, можно заняться виндсерфингом и дайвингом. Отсюда удобно совершать экскурсии на катерах до знаменитых островов Пхи-Пхи, где проходили съемки фильма "Пляж" с Леонардо Ди Каприо в главной роли.
Туризм и производство каучука — две ведущие отрасли на острове Пхукет. Курорт привлекает путешественников широкими песчаными пляжами, богатым подводным миром Андаманского моря, отличными гостиницами, недорогим шопингом и полями для гольфа мирового уровня.
Туризм и производство каучука — две ведущие отрасли на острове Пхукет. Курорт привлекает путешественников широкими песчаными пляжами, богатым подводным миром Андаманского моря, отличными гостиницами, недорогим шопингом и полями для гольфа мирового уровня.
Остров Ранг Яй расположен в пяти километрах к востоку от Пхукета. Там чистое море, пляжи с белым песком. На острове есть небольшой отель и ферма по выращиванию жемчуга, куда водят туристов на экскурсии.
Остров Ранг Яй расположен в пяти километрах к востоку от Пхукета. Там чистое море, пляжи с белым песком. На острове есть небольшой отель и ферма по выращиванию жемчуга, куда водят туристов на экскурсии.
От Пхукета до острова Ко Хе — всего 20 минут на катере. Сюда едут за фотографиями, напоминающими рекламный ролик шоколада "Баунти". Остров необитаем, но на нем есть вся необходимая инфраструктура. Обычно туристы приезжают на день, чтобы понырять с маской или поплавать на каяке с прозрачным дном.
От Пхукета до острова Ко Хе — всего 20 минут на катере. Сюда едут за фотографиями, напоминающими рекламный ролик шоколада "Баунти". Остров необитаем, но на нем есть вся необходимая инфраструктура. Обычно туристы приезжают на день, чтобы понырять с маской или поплавать на каяке с прозрачным дном.
Самые красивые пляжи на Пхукете — Карон, Ката, Камала и Патонг — находятся на западном побережье.
Самые красивые пляжи на Пхукете — Карон, Ката, Камала и Патонг — находятся на западном побережье.
На острове Самуй, втором по величине после Пхукета, 34 пляжа. Все они носят названия близлежащих деревень, мысов или гор.
Для туристов открыты океанариум, тигровый зоопарк, пагода Лаем Сор — одна из важнейших буддийских святынь, а также есть возможность увидеть 12-метровую статую Будды и отправиться в национальный морской парк Ангтхонг.
На острове Самуй, втором по величине после Пхукета, 34 пляжа. Все они носят названия близлежащих деревень, мысов или гор.
Для туристов открыты океанариум, тигровый зоопарк, пагода Лаем Сор — одна из важнейших буддийских святынь, а также есть возможность увидеть 12-метровую статую Будды и отправиться в национальный морской парк Ангтхонг.