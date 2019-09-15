Как на Мальдивах, только дешевле. Живописные курорты Таиланда

На острове Самуй, втором по величине после Пхукета, 34 пляжа. Все они носят названия близлежащих деревень, мысов или гор.

Для туристов открыты океанариум, тигровый зоопарк, пагода Лаем Сор — одна из важнейших буддийских святынь, а также есть возможность увидеть 12-метровую статую Будды и отправиться в национальный морской парк Ангтхонг.