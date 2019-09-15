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РИА Новости
Туризм

Как на Мальдивах, только дешевле. Живописные курорты Таиланда

08:00 15.09.2019 (обновлено: 08:09 15.09.2019)
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Теплое море, тропические леса, вкусная еда, открытость местных жителей и развитая инфраструктура сделали Таиланд самым востребованным у россиян направлением для пляжного отдыха зимой. К тому же на южных курортах страны туристы могут почувствовать себя героями фильмов "Аватар" или "Пляж", увидеть "тайскую Атлантиду", покататься на слоне, погладить тигра, пожить в бамбуковом доме на воде, увидеть, как выращивают жемчуг или сделать селфи на необитаемом острове. Курорты Юга Таиланда — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Александр Андреев

В южной части Таиланда расположены четыре известных курорта: на материке — Краби и Као Лак, а также острова Пхукет и Самуй.

Таиланд
1 из 11

В южной части Таиланда расположены четыре известных курорта: на материке — Краби и Као Лак, а также острова Пхукет и Самуй.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Курорт Као Лак — это несколько деревень с развитой туристической инфраструктурой и 25 километрами общественных пляжей.

Рядом — живописный национальный парк Кхао Сок, слоновий питомник, река, по которой организуют сплав на традиционных бамбуковых плотах, и пара водопадов.

Као Сок -Киритара Чео Лан Резорт
2 из 11

Курорт Као Лак — это несколько деревень с развитой туристической инфраструктурой и 25 километрами общественных пляжей.

Рядом — живописный национальный парк Кхао Сок, слоновий питомник, река, по которой организуют сплав на традиционных бамбуковых плотах, и пара водопадов.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Главные достопримечательности парка Кхао Сок — нетронутый человеком тропический лес и большое рукотворное озеро Чео Лан. Оно появилось в 1987 году при строительстве гидроэлектростанции. Жителей пяти деревень переселили в другие места. Теперь дайверы погружаются на дно водоема, чтобы увидеть дома, храмы и другие строения, как ее иногда называют, "тайской Атлантиды".

Као Сок -Киритара Чео Лан Резорт
3 из 11

Главные достопримечательности парка Кхао Сок — нетронутый человеком тропический лес и большое рукотворное озеро Чео Лан. Оно появилось в 1987 году при строительстве гидроэлектростанции. Жителей пяти деревень переселили в другие места. Теперь дайверы погружаются на дно водоема, чтобы увидеть дома, храмы и другие строения, как ее иногда называют, "тайской Атлантиды".

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Для туристов на озере Чео Лан соорудили несколько небольших плавучих деревень: в каждой — ресторан и около десяти жилых домиков — рафтхаусов.

Као Сок -Киритара Чео Лан Резорт
4 из 11

Для туристов на озере Чео Лан соорудили несколько небольших плавучих деревень: в каждой — ресторан и около десяти жилых домиков — рафтхаусов.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Курорты провинции Краби — это белоснежные пляжи Андаманского моря, изумрудные джунгли и лазурная вода.

Название этого места переводится с тайского как "меч", "ритуальное оружие". Правда, сейчас в этих местах его не увидишь.

Краби
5 из 11

Курорты провинции Краби — это белоснежные пляжи Андаманского моря, изумрудные джунгли и лазурная вода.

Название этого места переводится с тайского как "меч", "ритуальное оружие". Правда, сейчас в этих местах его не увидишь.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

В заливе Ао-Нанг, в 20 километрах от Краби, можно заняться виндсерфингом и дайвингом. Отсюда удобно совершать экскурсии на катерах до знаменитых островов Пхи-Пхи, где проходили съемки фильма "Пляж" с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Краби
6 из 11

В заливе Ао-Нанг, в 20 километрах от Краби, можно заняться виндсерфингом и дайвингом. Отсюда удобно совершать экскурсии на катерах до знаменитых островов Пхи-Пхи, где проходили съемки фильма "Пляж" с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Туризм и производство каучука — две ведущие отрасли на острове Пхукет. Курорт привлекает путешественников широкими песчаными пляжами, богатым подводным миром Андаманского моря, отличными гостиницами, недорогим шопингом и полями для гольфа мирового уровня.

Отель Таворн Пальм Бич Резорт
7 из 11

Туризм и производство каучука — две ведущие отрасли на острове Пхукет. Курорт привлекает путешественников широкими песчаными пляжами, богатым подводным миром Андаманского моря, отличными гостиницами, недорогим шопингом и полями для гольфа мирового уровня.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Остров Ранг Яй расположен в пяти километрах к востоку от Пхукета. Там чистое море, пляжи с белым песком. На острове есть небольшой отель и ферма по выращиванию жемчуга, куда водят туристов на экскурсии.

Круиз ДольчеВита остров Ранг Яй
8 из 11

Остров Ранг Яй расположен в пяти километрах к востоку от Пхукета. Там чистое море, пляжи с белым песком. На острове есть небольшой отель и ферма по выращиванию жемчуга, куда водят туристов на экскурсии.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

От Пхукета до острова Ко Хе — всего 20 минут на катере. Сюда едут за фотографиями, напоминающими рекламный ролик шоколада "Баунти". Остров необитаем, но на нем есть вся необходимая инфраструктура. Обычно туристы приезжают на день, чтобы понырять с маской или поплавать на каяке с прозрачным дном.

Остров Ко Хе Банана Бич
9 из 11

От Пхукета до острова Ко Хе — всего 20 минут на катере. Сюда едут за фотографиями, напоминающими рекламный ролик шоколада "Баунти". Остров необитаем, но на нем есть вся необходимая инфраструктура. Обычно туристы приезжают на день, чтобы понырять с маской или поплавать на каяке с прозрачным дном.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Самые красивые пляжи на Пхукете — Карон, Ката, Камала и Патонг — находятся на западном побережье.

Отель Ле Меридиен
10 из 11

Самые красивые пляжи на Пхукете — Карон, Ката, Камала и Патонг — находятся на западном побережье.

© Фото : Александр Андреев
CC0 / Rmac8oppo /

На острове Самуй, втором по величине после Пхукета, 34 пляжа. Все они носят названия близлежащих деревень, мысов или гор.

Для туристов открыты океанариум, тигровый зоопарк, пагода Лаем Сор — одна из важнейших буддийских святынь, а также есть возможность увидеть 12-метровую статую Будды и отправиться в национальный морской парк Ангтхонг.

Остров Самуй в Таиланде
11 из 11

На острове Самуй, втором по величине после Пхукета, 34 пляжа. Все они носят названия близлежащих деревень, мысов или гор.

Для туристов открыты океанариум, тигровый зоопарк, пагода Лаем Сор — одна из важнейших буддийских святынь, а также есть возможность увидеть 12-метровую статую Будды и отправиться в национальный морской парк Ангтхонг.

CC0 / Rmac8oppo /
4021201
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