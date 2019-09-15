Шквал огня и стали. Самые грозные артиллерийские самоходки разных стран

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Самоходные артиллерийские установки — "длинная рука" сухопутных войск армии любого государства — предназначены для непосредственной огневой поддержки танков и пехоты в бою. Современные САУ хорошо защищены, дальнобойны и отличаются высокой точностью стрельбы на большие дистанции. Самоходки гораздо мобильнее буксируемых орудий, могут быстро менять позицию. О самых грозных САУ — в материале РИА Новости.

2С35 "Коалиция-СВ"

САУ 2С35 "Коалиция-СВ" впервые показали широкой общественности на параде Победы в Москве 9 мая 2015-го. Предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронетехники, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны. В настоящий момент эти самоходки проходят государственные испытания, которые должны завершиться в 2020-м. По данным из открытых источников, первые машины получит 1-я гвардейская танковая армия, дислоцированная в Западном военном округе.

Артиллерийский комплекс 2С35 выполнен на шасси танка Т-90. Основное вооружение — 152-миллиметровое орудие 2А88. Досылание снаряда в канал ствола производится с помощью пневматического механизма заряжания. Скорострельность засекречена, известно лишь, что этот показатель — больше десяти выстрелов в минуту. Возимый боекомплект из 70 снарядов включает в себя осколочно-фугасные, а также управляемые боеприпасы, созданные на основе снаряда "Краснополь". Максимальная дальность стрельбы — 80 километров (управляемые боеприпасы). Экипаж — три человека. САУ оборудована системой автоматизированного наведения орудия, выбора цели, навигации и позиционирования. По тактико-техническим характеристикам 2С35 значительно превосходит любые зарубежные аналоги.

PzH 2000

До "Коалиции-СВ" немецкая самоходная артиллерийская установка PzH 2000 многими экспертами считалась лучшей в мире. Находится на вооружении бундесвера и армий ряда других государств с 1998-го. Оснащена 155-миллиметровой пушкой длиной 52 калибра, системой навигации, автоматизированной системой управления огнем, автоматом заряжания. Боекомплект — 60 снарядов, предусмотрены система автоматического пожаротушения, защита от оружия массового поражения. Броня выдерживает пули калибра до 14,5 миллиметра и осколки 152-миллиметровых снарядов. Кроме того, имеется дополнительная динамическая защита.

PzH 2000 ведет огонь всеми стандартными боеприпасами НАТО калибра 155 миллиметров. Способна выпустить по цели три снаряда за девять секунд или десять снарядов в минуту. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным боеприпасом — 30 километров, активно-реактивным — 40 километров. Экипаж — пять человек. Самоходки PzH 2000 применялись с 2006 года датскими военнослужащими в Афганистане, а также бундесвером — с 2010-го. Боевой опыт выявил ряд недостатков, в частности плохую переносимость афганской жары и пыли.

M109

Самоходная гаубица M109 стоит на вооружении американской армии с 1963 года — уже более полувека. Многочисленные попытки заменить ее на более современные вооружения отвергнуты по экономическим соображениям — в пользу модернизации имеющихся систем. Последняя модификация САУ — M109A7 — была представлена в 2012-м. Эта гаубица оборудована цифровой системой управления огнем и усовершенствованной полуавтоматической системой заряжания. Гидравлика заменена электрическим приводом, что позволило увеличить боекомплект до 40 снарядов. M109A7 оснащена 155-миллиметровой пушкой M284, обеспечивающей максимальную скорострельность в шесть выстрелов в минуту и дальность стрельбы активно-реактивным снарядом до 30 километров. Экипаж — четыре человека.

Боевое крещение самоходки M109 прошли еще во Вьетнаме и с тех пор постоянно применяются в вооруженных конфликтах. Различные модификации этих САУ приняты на вооружение армий более 20 государств. Эти самоходки много воевали на Ближнем Востоке. В частности, их использовали Израиль и Иран. В целом гаубица за десятилетия эксплуатации зарекомендовала себя надежным и точным оружием с огромным модернизационным потенциалом.

AS-90 Braveheart

САУ AS-90 Braveheart с 1992 года сменили в британской армии все остальные типы артиллерии, самоходные и буксируемые, за исключением реактивных систем залпового огня. Это бронемашина классической компоновки, оснащенная нарезной пушкой калибра 155 миллиметров. Ранние модификации располагали стволом длиной 39 калибров, у поздних — 52 калибра. Экипаж — пять человек. В боевом отделении размещается боекомплект — 48 снарядов раздельного заряжания. САУ AS-90 способна применять все стандартные боеприпасы НАТО калибра 155 миллиметров, включая снаряды с корректируемой траекторией.

Дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом — 30 километров. Максимальный темп ведения огня — три выстрела за десять секунд. Разработан и испытан вариант самоходной гаубицы для эксплуатации в условиях пустыни — с улучшенной системой охлаждения двигателя и трансмиссии, модернизированной системой охлаждения вспомогательной силовой установки, усовершенствованной системой кондиционирования боевого отделения, новыми широкими траками немецкого производства. Еще одна модификация Krab стоит на вооружении польской армии — это машина с башней от AS-90 на шасси южнокорейской САУ K9 Thunder.

PLZ-05

Китайскую САУ PLZ-05, также известную как "Тип-05", с 2005 года выпускает компания Norinco. Это дальнейшее развитие PLZ-45, принятой на вооружение НОАК в 1990-х. Шестикатковое гусеничное шасси напоминает базу российской САУ 2С19 "Мста-С". Китайская САУ оснащена гаубицей L-52 калибра 155 миллиметров, обеспечивающей дальность стрельбы до 53 километров активно-реактивными снарядами, до 39 километров — обычными боеприпасами и до 20 километров — управляемыми снарядами с лазерным наведением. Есть автомат заряжания. Скорострельность — восемь выстрелов в минуту. Экипаж — четыре человека. Броня обеспечивает защиту от пуль и осколков.