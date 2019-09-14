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РИА Новости

В Греции четырех анархистов арестовали за нападение на полицейских

23:54 14.09.2019
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© AP Photo / Thanassis StavrakisСотрудники правоохранительных органов Греции
Сотрудники правоохранительных органов Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Сотрудники правоохранительных органов Греции . Архивное фото
АФИНЫ, 14 сен - РИА Новости. Греческая полиция арестовала четверых анархистов и задержала еще 20 за нападение на полицейских в Афинах, сообщает газета "Прото тема".
В субботу в центре столицы Греции прошел марш анархистов против действий полиции, которая выселяет мигрантов и анархистов из захваченных ими зданий в районе Экзархия. В марше, по данным различных греческих СМИ, приняли участие от полутора до 2,5 тысячи человек.
После демонстрации около 50 человек напали на полицейских в Экзархии - забросали их бутылками с зажигательной смесью, камнями. Никто не пострадал.
Полицейские арестовали четверых анархистов, все они греки в возрасте от 19 до 24 лет. В воскресенье они предстанут перед прокурором.
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Новое правительство Греции пообещало навести порядок и прекратить бесчинства анархистов. В последние дни постоянно проводятся операции по задержанию наркоторговцев и торговцев контрабандными сигаретами, по освобождению захваченных зданий. В ответ анархисты практически ежедневно совершают нападения на полицию.
Помимо этого парламент Греции отменил режим "университетского убежища", запрещавший правоохранительным органам входить на территорию вузов и кампусов, кроме как с разрешения ректората или руководства университета, даже в случае совершения тяжких преступлений.
Университетское, или академическое, убежище по сути характеризует академическую свободу исследований и преподавания, а также свободу выражения и распространения идей в университетских кругах. Однако в Греции оно привело к созданию на территории университетов "территории беззакония".
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