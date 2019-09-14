В Греции четырех анархистов арестовали за нападение на полицейских

АФИНЫ, 14 сен - РИА Новости. Греческая полиция арестовала четверых анархистов и задержала еще 20 за нападение на полицейских в Афинах, сообщает газета " Греческая полиция арестовала четверых анархистов и задержала еще 20 за нападение на полицейских в Афинах, сообщает газета " Прото тема ".

В субботу в центре столицы Греции прошел марш анархистов против действий полиции, которая выселяет мигрантов и анархистов из захваченных ими зданий в районе Экзархия. В марше, по данным различных греческих СМИ, приняли участие от полутора до 2,5 тысячи человек.

После демонстрации около 50 человек напали на полицейских в Экзархии - забросали их бутылками с зажигательной смесью, камнями. Никто не пострадал.

Полицейские арестовали четверых анархистов, все они греки в возрасте от 19 до 24 лет. В воскресенье они предстанут перед прокурором.

Новое правительство Греции пообещало навести порядок и прекратить бесчинства анархистов. В последние дни постоянно проводятся операции по задержанию наркоторговцев и торговцев контрабандными сигаретами, по освобождению захваченных зданий. В ответ анархисты практически ежедневно совершают нападения на полицию.

Помимо этого парламент Греции отменил режим "университетского убежища", запрещавший правоохранительным органам входить на территорию вузов и кампусов, кроме как с разрешения ректората или руководства университета, даже в случае совершения тяжких преступлений.