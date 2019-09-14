Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-15T00:34Z
https://ria.ru/20190914/1558698411.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/147700/69/1477006949_0:73:2158:1287_1036x0_80_0_0_e8d26cf2381d74befb6b6d9b4e773f39.jpg
РИА Новости

Сноуден хочет получить убежище во Франции

23:35 14.09.2019 (обновлено: 00:34 15.09.2019)
7507
© AP Photo / Marco GarciaЭдвард Сноуден во время выступления по видеосвязи
Эдвард Сноуден во время выступления по видеосвязи
© AP Photo / Marco Garcia
ПАРИЖ, 14 сен - РИА Новости. Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что еще в 2013 году попросил убежище во Франции, и хотел бы, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон его предоставил.
"Я попросил убежище во Франции в 2013 году при президенте Франсуа Олланде. Конечно, я очень бы хотел, чтобы господин Макрон предоставил мне право на убежище", - сказал Сноуден в интервью радиостанции France Inter.
Бывший сотрудник спецслужб США при этом отметил, что "самое печальное" в этой истории то, что единственное место, где он может говорить свободно - это не Европа, а Россия.
Сноуден подчеркнул, что "защита разоблачителей - это не враждебный акт". "Принять такого как я - это не атака на США", - сказал он.
Эдвард Сноуден
Вчера, 01:00РИА Новости
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.
Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года. Накануне он сообщил в интервью изданию Guardian, что два года назад женился в России на своей возлюбленной Линдсей Миллс.
3674145822
Обсудить 23
Эдвард СноуденФранцияШереметьево (аэропорт)В мире
Популярные комментарии
И тут у скрепоносцев знатно прогорело. Даже перебежчики не хотят тут жить
15 сентября, 00:45
mdmiguel dios
7210013
Никак не поймёт, что если не Россия, то тюрьма.
15 сентября, 00:19
Svinka Ontherun
1910011
Рекомендуем
Бойцы ополчения Донбасса
МИД Украины выступил против амнистии в Донбассе
РИА
Новости
Уборка картофеля
Под Челябинском четыре человека насмерть отравились картофельным газом
Нож
В Коми убийца сделал селфи на фоне трупа и обронил телефон в полиции
Сериал Моя прекрасная няня
Врач объяснил сообщения об отключении Заворотнюк от интенсивной терапии
Лента
новостей
Предприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco
США обвинили Иран в атаках на Саудовскую Аравию
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
В РПЦ назвали зарплаты священников
Эдвард Сноуден
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга
Актриса Анастасия Заворотнюк
СМИ раскрыли подробности лечения Заворотнюк
Вид из иллюминатора самолета
Чудом увернувшийся от падающего самолета американец попал на видео
В храме Христа Спасителя в Москве
"Русский экзархат" в Европе присоединился к РПЦ
Актриса Анастасия Заворотнюк
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
Мастер осматривает солнечные батареи на Кош-Агачской солнечной электростанции в Республике Алтай
Россия готовится продавать свое солнце
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог в стране
04:18В сенате США предложили обсудить удары по Ирану в случае "провокаций"
03:56В Крыму оценили планы Украины соединить Балтийское и Черное моря
03:43ЦРУ рассекретило документы о подготовке голубей и кошек для шпионажа
03:33Самого опытного космонавта списали по здоровью
03:30Эксперты дали прогноз по ценам на популярные у россиян крупы
03:10На МКС отремонтируют прибор для поиска антиматерии
03:04Эксперт: Запад хочет вытеснить РФ с рынка газа в традициях торговой войны
02:41США готовы выделить резервы для стабилизации рынка нефти
02:26Названа стоимость украденного из особняка Черчилля золотого унитаза
02:14Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Урганта
01:44Пучдемон заявил, что Запад и Россия должны улучшить отношения
01:41СМИ: Болтон выступал против частичного снятия санкций против Ирана
01:20Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после налета беспилотников
00:36Палестинская группировка заявила, что сбила в Газе израильский беспилотник
00:32СМИ: супруг и мать Заворотнюк срочно приехали к ней в больницу
00:31Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:24В пригороде Иерусалима 46 палестинцев пострадали в стычках с военными
00:22В Ангарске при взрыве самогонного аппарата загорелась пятиэтажка
23:54В Греции четырех анархистов арестовали за нападение на полицейских
Лента новостейМолния