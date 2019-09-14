Сноуден хочет получить убежище во Франции

ПАРИЖ, 14 сен - РИА Новости. Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что еще в 2013 году попросил убежище во Франции, и хотел бы, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон его предоставил.
"Я попросил убежище во Франции в 2013 году при президенте Франсуа Олланде. Конечно, я очень бы хотел, чтобы господин Макрон предоставил мне право на убежище", - сказал Сноуден в интервью радиостанции France Inter.
Бывший сотрудник спецслужб США при этом отметил, что "самое печальное" в этой истории то, что единственное место, где он может говорить свободно - это не Европа, а Россия.
Сноуден подчеркнул, что "защита разоблачителей - это не враждебный акт". "Принять такого как я - это не атака на США", - сказал он.
Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.
Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года. Накануне он сообщил в интервью изданию Guardian, что два года назад женился в России на своей возлюбленной Линдсей Миллс.