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РИА Новости

В Лондоне задержали 19 экоактивистов за попытки блокировать аэропорт Хитроу

23:23 14.09.2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевДиспетчерская вышка аэропорта "Хитроу" в Лондоне
Диспетчерская вышка аэропорта Хитроу в Лондоне
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Диспетчерская вышка аэропорта "Хитроу" в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 14 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Лондонская полиция задержала в субботу 19 человек за попытки провести акцию протеста против загрязнения окружающей среды у аэропорта Хитроу.
С четверга британские экоактивисты из движения Extinction Rebellion пытаются нарушить работу Хитроу, некоторые пытаются запускать близ аэропорта беспилотники. Несмотря на акции протеста, все рейсы выполняются по расписанию, полеты не приостанавливались. Полиция патрулирует окрестности аэропорта в усиленном режим и пресекает попытки блокировать его работу.
"В субботу 19 человек были задержаны в связи с протестной активностью у аэропорта Хитроу по обвинениям, связанным с беспорядками. К настоящему времени 16 человек отпущены из-под стражи под залог с обязательством явиться в полицейский участок в октябре. Один из отпущенных был задержан повторно", - говорится в заявлении полиции.
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В четверг и пятницу полиция также задерживала активистов за попытки нарушить работу Хитроу, почти все задержанные были отпущены под залог.
В июле экологи-активисты блокировали вход на бетонный завод. На этой акции полиция задержала шестерых активистов. В апреле борцы с загрязнением окружающей среды проводили митинги в разных частях Лондона, перекрывая движение транспорта.
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ВеликобританияЛондонВ мире
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