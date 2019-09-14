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РИА Новости

Арабская коалиция ищет причастных к атакам на НПЗ в Саудовской Аравии

23:23 14.09.2019
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Арабская коалиция начала расследование, чтобы установить причастных к субботней атаке на предприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, передает телеканал Al Arabiya.
Телеканал приводит заявление официального представителя коалиции Турки аль-Малики, в котором отмечается, что в настоящее время проводится расследование, чтобы "определить стороны, ответственные за планирование и осуществление этих террористических атак".
Коалиция продолжает предпринимать необходимые меры для борьбы с такими террористическими угрозами, чтобы защитить национальные активы, международную энергетическую безопасность и обеспечить стабильность мировой экономики, отмечается в заявлении аль-Малики.
Ранее сообщалось, что пожар возник в ночь на субботу на НПЗ Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что два саудовских НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов.
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В Йемене с августа 2014 года продолжается военное противостояние между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и шиитскими мятежниками. С марта 2015 года в военные действия на стороне Хади вступили ряд арабских стран во главе с Саудовской Аравией. С этого момента хуситы стали наносить удары на территории королевства в ответ на бомбежки их объектов на территории Йемена.
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