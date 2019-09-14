Арабская коалиция ищет причастных к атакам на НПЗ в Саудовской Аравии

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Арабская коалиция начала расследование, чтобы установить причастных к субботней атаке на предприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, передает телеканал Арабская коалиция начала расследование, чтобы установить причастных к субботней атаке на предприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, передает телеканал Al Arabiya

Телеканал приводит заявление официального представителя коалиции Турки аль-Малики, в котором отмечается, что в настоящее время проводится расследование, чтобы "определить стороны, ответственные за планирование и осуществление этих террористических атак".

Коалиция продолжает предпринимать необходимые меры для борьбы с такими террористическими угрозами, чтобы защитить национальные активы, международную энергетическую безопасность и обеспечить стабильность мировой экономики, отмечается в заявлении аль-Малики.

Ранее сообщалось, что пожар возник в ночь на субботу на НПЗ Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что два саудовских НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов.