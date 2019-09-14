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РИА Новости

ЛАГ осудила атаки хуситов на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии

23:10 14.09.2019
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© AFP 2019 / Ian TimberlakeНефтегазовое месторождение в Саудовской Аравии
Нефтегазовое месторождение в Саудовской Аравии
© AFP 2019 / Ian Timberlake
Нефтегазовое месторождение в Саудовской Аравии. Архивное фото
ДАМАСК, 14 сен – РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) осудила нападение йеменских повстанцев-хуситов на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии с использованием беспилотников.
Пожар возник в ночь на субботу на НПЗ Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Ответственность за атаку взяли йеменские повстанцы-хуситы, сообщившие, что два саудовских НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью 10 беспилотных летательных аппаратов.
"ЛАГ жестко осуждает атаку хуситов на месторождения в Саудовской Аравии... и считает это опасной эскалацией не только со стороны хуситов, но и тех, кто их поддерживает", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе ЛАГ.
Согласно заявлению, организация считает, что решение об атаке принималось Тегераном, а хуситы, как "террористическая организация", реализуют повестку дня других стран.
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ЛАГ поддерживает Саудовскую Аравию в ее действиях по противодействию хуситам, отмечается в релизе.
Ранее генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт призвал Иран отказаться от вмешательства во внутрийеменский конфликт, обвинив при этом повстанцев-хуситов из шиитского движения "Ансар Алла" в деградации ситуации в этой стране.
МИД Ирана ранее отвергал обвинения арабских стран в свой адрес в поставках ракет хуситам, заявляя, что оказывает повстанцам только моральную и политическую поддержку.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.
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Кадыров осудил атаку хуситов на НПЗ в Саудовской Аравии
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