В Уфе в ДТП с микроавтобусом пострадали двое взрослых и двое детей

УФА, 14 сен - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, проучили травмы при столкновении легкового автомобиля с микроавтобусом в Уфе, сообщили в ГИБДД Башкирии.

По данным ведомства авария произошла в Уфе около 22.00 (20.00 мск) на пересечении улиц Комсомольская и Шафиева. Столкнулись ВАЗ-2109 под управлением 24-летней девушки и пассажирская "Газель", за рулем которой находился 38-летний мужчина.

"В результате аварии водитель легкового автомобиля с травмами госпитализирована. Также, предварительно, за медицинской помощью обратились три пассажира автобуса, в том числе двое детей, 7 и 11 лет",- сообщает ГИБДД по региону.