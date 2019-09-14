Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-14T23:06Z
https://ria.ru/20190914/1558698150.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_a8ebeb3531f333efd4f14ae1dcfbc89d.jpg
РИА Новости

В Уфе в ДТП с микроавтобусом пострадали двое взрослых и двое детей

23:06 14.09.2019
634
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
УФА, 14 сен - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, проучили травмы при столкновении легкового автомобиля с микроавтобусом в Уфе, сообщили в ГИБДД Башкирии.
По данным ведомства авария произошла в Уфе около 22.00 (20.00 мск) на пересечении улиц Комсомольская и Шафиева. Столкнулись ВАЗ-2109 под управлением 24-летней девушки и пассажирская "Газель", за рулем которой находился 38-летний мужчина.
"В результате аварии водитель легкового автомобиля с травмами госпитализирована. Также, предварительно, за медицинской помощью обратились три пассажира автобуса, в том числе двое детей, 7 и 11 лет",- сообщает ГИБДД по региону.
Отмечается, что в салоне "Газели" находились 13 пассажиров. На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности ДТП уточняются.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Вчера, 20:50РИА Новости
В Вологодской области автобус съехал в кювет, есть пострадавшие
200100
Обсудить 0
ГИБДД МВД РФУфаПроисшествия
Рекомендуем
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга
РИА
Новости
Сериал Моя прекрасная няня
Врач объяснил сообщения об отключении Заворотнюк от интенсивной терапии
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
Пассажиры автобуса раскрыли подробности смертельного ДТП под Ярославлем
Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак перед торжественной частью церемонии бракосочетания в Москве
В РПЦ прокомментировали венчание Собчак и Богомолова
Лента
новостей
Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак у памятника Владимиру Великому в Москве
Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках
Предприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco
США обвинили Иран в атаках на Саудовскую Аравию
Диспетчерская вышка аэропорта Хитроу в Лондоне
В Лондоне задержали 19 экоактивистов за попытки блокировать аэропорт Хитроу
Вид из иллюминатора самолета
Чудом увернувшийся от падающего самолета американец попал на видео
Актриса Анастасия Заворотнюк
СМИ раскрыли подробности лечения Заворотнюк
Нож
В Коми убийца сделал селфи на фоне трупа и обронил телефон в полиции
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Вологодской области автобус съехал в кювет, есть пострадавшие
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсии
Бурый медведь
В Армении при нападении медведя погиб польский турист
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:56В Крыму оценили планы Украины соединить Балтийское и Черное моря
03:43ЦРУ рассекретило документы о подготовке голубей и кошек для шпионажа
03:33Самого опытного космонавта списали по здоровью
03:30Эксперты дали прогноз по ценам на популярные у россиян крупы
03:10На МКС отремонтируют прибор для поиска антиматерии
03:04Эксперт: Запад хочет вытеснить РФ с рынка газа в традициях торговой войны
02:41США готовы выделить резервы для стабилизации рынка нефти
02:26Названа стоимость украденного из особняка Черчилля золотого унитаза
02:14Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Урганта
01:44Пучдемон заявил, что Запад и Россия должны улучшить отношения
01:41СМИ: Болтон выступал против частичного снятия санкций против Ирана
01:20Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после налета беспилотников
00:36Палестинская группировка заявила, что сбила в Газе израильский беспилотник
00:32СМИ: супруг и мать Заворотнюк срочно приехали к ней в больницу
00:31Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:24У Иерусалима 46 палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
00:22В Ангарске при взрыве самогонного аппарата загорелась пятиэтажка
23:54В Греции четырех анархистов арестовали за нападение на полицейских
23:35Сноуден хочет получить убежище во Франции
23:23Арабская коалиция ищет причастных к атакам на НПЗ в Саудовской Аравии
Лента новостейМолния