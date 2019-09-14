Трамп обсудил с саудовским наследным принцем атаки на НПЗ

МОСКВА/ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после атак беспилотников на предприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco позвонил в субботу наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману, передает саудовское агентство Президент США Дональд Трамп после атак беспилотников на предприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco позвонил в субботу наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману, передает саудовское агентство SPA

По его данным, в ходе телефонного разговора американский лидер "подтвердил готовность своей страны сотрудничать с королевством" для поддержания его безопасности и стабильности. Кроме того, Трамп отметил "негативные последствия нападений (на НПЗ Saudi Aramco - ред.) на экономику США, а также на мировую экономику".

В свою очередь бен Салман "подчеркнул готовность и силу королевства противостоять такой террористической агрессии и бороться с ее последствиями", передает агентство.

В свою очередь, Белый дом выпустил заявление, в котором осудил нападение на НПЗ.

"США твердо осуждают сегодняшнее нападение на критически важную энергетическую инфраструктуру. Насильственные действия против гражданских районов и инфраструктуру, которая жизненно необходима глобальной экономике, лишь углубляют конфликт и недоверие. Власти США отслеживают ситуацию и по-прежнему намерены обеспечивать стабильность и достаточное количество поставок на мировых рынках нефти", - сказал представитель Белого дома Джадд Дир.

Ранее сообщалось, что пожар возник в ночь на субботу на НПЗ Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что два саудовских НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов. При этом госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран.