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РИА Новости

Трамп обсудил с саудовским наследным принцем атаки на НПЗ

22:47 14.09.2019 (обновлено: 23:40 14.09.2019)
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© AFP 2019 / Ian TimberlakeАвтомобиль возле завода компании Saudi Aramco
Автомобиль возле завода компании Saudi Aramco
© AFP 2019 / Ian Timberlake
МОСКВА/ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после атак беспилотников на предприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco позвонил в субботу наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману, передает саудовское агентство SPA.
По его данным, в ходе телефонного разговора американский лидер "подтвердил готовность своей страны сотрудничать с королевством" для поддержания его безопасности и стабильности. Кроме того, Трамп отметил "негативные последствия нападений (на НПЗ Saudi Aramco - ред.) на экономику США, а также на мировую экономику".
В свою очередь бен Салман "подчеркнул готовность и силу королевства противостоять такой террористической агрессии и бороться с ее последствиями", передает агентство.
В свою очередь, Белый дом выпустил заявление, в котором осудил нападение на НПЗ.
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"США твердо осуждают сегодняшнее нападение на критически важную энергетическую инфраструктуру. Насильственные действия против гражданских районов и инфраструктуру, которая жизненно необходима глобальной экономике, лишь углубляют конфликт и недоверие. Власти США отслеживают ситуацию и по-прежнему намерены обеспечивать стабильность и достаточное количество поставок на мировых рынках нефти", - сказал представитель Белого дома Джадд Дир.
Ранее сообщалось, что пожар возник в ночь на субботу на НПЗ Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что два саудовских НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов. При этом госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран.
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В Йемене с августа 2014 года продолжается военное противостояние между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и шиитскими мятежниками. С марта 2015 года в военные действия на стороне Хади вступили ряд арабских стран во главе с Саудовской Аравией. С этого момента хуситы стали наносить удары на территории королевства в ответ на бомбежки их объектов на территории Йемена.
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Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Saudi AramcoДональд ТрампСаудовская АравияСШАВ мире
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