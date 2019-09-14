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РИА Новости

Чудом увернувшийся от падающего самолета американец попал на видео

22:51 14.09.2019 (обновлено: 23:17 14.09.2019)
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© Flickr / SaraВид из иллюминатора самолета
Вид из иллюминатора самолета
© Flickr / Sara
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В аэропорту американского города Бока-Ратона, штат Флорида, мужчина чудом увернулся от падающего самолета, сообщает телеканал WPTV.
Инцидент произошел 11 сентября. Сотрудник авиаремонтного предприятия выносил мусор из ангара в момент, когда легкомоторный самолет Piper PA-28 совершал жесткую посадку.
У воздушного судна возникла неполадка, из-за которой пилот срочно начал возвращаться на аэродром сразу после взлета. При падении Piper PA-28 пронесся по земле и снес участок забора. Мужчина вовремя заметил стремительно надвигавшийся на него самолет и отскочил всего за секунду до столкновения.
При крушении легкомоторный аппарат практически развалился, однако находившиеся на его борту два человека выжили. Один из них получил легкие травмы, и его уже выписали из больницы. Второй человек получил ушибы, травму челюсти и перелом ноги.
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