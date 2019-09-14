Чудом увернувшийся от падающего самолета американец попал на видео

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В аэропорту американского города Бока-Ратона, штат Флорида, мужчина чудом увернулся от падающего самолета, сообщает телеканал В аэропорту американского города Бока-Ратона, штат Флорида, мужчина чудом увернулся от падающего самолета, сообщает телеканал WPTV

Инцидент произошел 11 сентября. Сотрудник авиаремонтного предприятия выносил мусор из ангара в момент, когда легкомоторный самолет Piper PA-28 совершал жесткую посадку.

У воздушного судна возникла неполадка, из-за которой пилот срочно начал возвращаться на аэродром сразу после взлета. При падении Piper PA-28 пронесся по земле и снес участок забора. Мужчина вовремя заметил стремительно надвигавшийся на него самолет и отскочил всего за секунду до столкновения.