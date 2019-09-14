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РИА Новости

Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга

22:38 14.09.2019 (обновлено: 22:49 14.09.2019)
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© Depositphotos / sudok1Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
© Depositphotos / sudok1
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Кандидат медицинских наук, нейрохируг Алексей Кащеев рассказал "Вечерней Москве" о симптомах, указывающих на рак головного мозга.
По его словам, если у человека хронические головные боли, прогрессирующее падение зрения и онемение конечностей, то в этом случае необходимо обратиться к онкологу и сделать магнитно-резонансную томографию.
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Врач отметил, что существуют различные виды рака головного мозга, некоторые из которых поддаются лечению. Однако ряд пациентов сталкивается с глиобластомой — злокачественной опухолью, избавления от которой пока не найдено.
"Проблема заключается в том, что ни один способ ее лечения не является радикальным. Хирургическое вмешательство, химиотерапия и радиотерапия дают определенный контроль за ростом опухоли, но не решают проблему полностью", — пояснил Кащеев.
Причины развития глиобластомы пока точно не установлены, добавил он.
"Нет одного единого механизма, из-за которого могло развиться заболевание, ведущий фактор —это генетическая поломка", — заявил нейрохируг.
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