Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Кандидат медицинских наук, нейрохируг Алексей Кащеев рассказал Кандидат медицинских наук, нейрохируг Алексей Кащеев рассказал "Вечерней Москве" о симптомах, указывающих на рак головного мозга.

По его словам, если у человека хронические головные боли, прогрессирующее падение зрения и онемение конечностей, то в этом случае необходимо обратиться к онкологу и сделать магнитно-резонансную томографию.

Врач отметил, что существуют различные виды рака головного мозга, некоторые из которых поддаются лечению. Однако ряд пациентов сталкивается с глиобластомой — злокачественной опухолью, избавления от которой пока не найдено.

"Проблема заключается в том, что ни один способ ее лечения не является радикальным. Хирургическое вмешательство, химиотерапия и радиотерапия дают определенный контроль за ростом опухоли, но не решают проблему полностью", — пояснил Кащеев.

Причины развития глиобластомы пока точно не установлены, добавил он.