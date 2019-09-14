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РИА Новости

В Коми убийца сделал селфи на фоне трупа и обронил телефон в полиции

22:36 14.09.2019 (обновлено: 22:48 14.09.2019)
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© Depositphotos / LucidwatersНож
Нож
© Depositphotos / Lucidwaters
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Полицейские поймали убийцу, сделавшего селфи с трупом жертвы. Об этом сообщает управление СК по Республике.
В октябре 2018 года житель Воркуты во время застолья зарезал приятеля, сфотографировался на фоне тела, а затем вынес из квартиры бытовую технику. После этого он отправился в центр города, где снова убил и ограбил случайного прохожего.
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После двух преступлений мужчина направился отдыхать в ресторан, где начал демонстрировать присутствующим фото с первой жертвой. В состоянии алкогольного опьянения он стал вести себя неадекватно, и его отвезли в отдел полиции.
По данным портала БНК, там у него из кармана выпал мобильный телефон. На незаблокированном экране правоохранители увидели фотографию с убитым мужчиной. На вопрос, кто это, воркутинец ответил, что этого человека больше нет в живых.
В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статьям об убийстве, краже и краже с причинением значительного ущерба.
В ходе следствия он признал вину по предъявленному обвинению. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год. Решение пока не вступило в законную силу.
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