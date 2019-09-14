В Коми убийца сделал селфи на фоне трупа и обронил телефон в полиции

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Полицейские поймали убийцу, сделавшего селфи с трупом жертвы. Об этом Полицейские поймали убийцу, сделавшего селфи с трупом жертвы. Об этом сообщает управление СК по Республике.

В октябре 2018 года житель Воркуты во время застолья зарезал приятеля, сфотографировался на фоне тела, а затем вынес из квартиры бытовую технику. После этого он отправился в центр города, где снова убил и ограбил случайного прохожего.

После двух преступлений мужчина направился отдыхать в ресторан, где начал демонстрировать присутствующим фото с первой жертвой. В состоянии алкогольного опьянения он стал вести себя неадекватно, и его отвезли в отдел полиции.

По данным портала БНК, там у него из кармана выпал мобильный телефон. На незаблокированном экране правоохранители увидели фотографию с убитым мужчиной. На вопрос, кто это, воркутинец ответил, что этого человека больше нет в живых.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статьям об убийстве, краже и краже с причинением значительного ущерба.