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РИА Новости

Под Челябинском четыре человека насмерть отравились картофельным газом

22:35 14.09.2019 (обновлено: 03:47 15.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка картофеля
Уборка картофеля
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 14 сен - РИА Новости. В Челябинской области четыре человека погибли от отравления парами сгнившего картофеля, сообщило следственное управление СК по региону.
"В вечернее время в овощехранилище частного дома в поселке Магнитка Кусинского района обнаружены тела четырех местных жителей, в том числе 16-летнего подростка", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, мужчины отравились газом, образовавшимся в результате гниения картофеля. Отмечается, что погибшие пытались почистить помещение.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Шаурма
12 сентября, 10:35РИА Новости
СК завел уголовное дело из-за массового отравления шаурмой в Уфе
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ГУМВДСледственный комитет РФМВД РФЧелябинскРоссияЧелябинская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Можно. Собственно, за этим в погребах ("частных овощехранилищах"!!!) вентиляцию и делают. Интересно, что сейчас запретят, погреба или картошку?
15 сентября, 02:02
oo-timokhin
1231001
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