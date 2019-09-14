Под Челябинском четыре человека насмерть отравились картофельным газом

ЧЕЛЯБИНСК, 14 сен - РИА Новости. В Челябинской области четыре человека погибли от отравления парами сгнившего картофеля, сообщило следственное управление СК по региону.

"В вечернее время в овощехранилище частного дома в поселке Магнитка Кусинского района обнаружены тела четырех местных жителей, в том числе 16-летнего подростка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчины отравились газом, образовавшимся в результате гниения картофеля. Отмечается, что погибшие пытались почистить помещение.