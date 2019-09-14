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РИА Новости

В Армении призвали воздержаться от походов на Арагац после гибели поляка

22:30 14.09.2019 (обновлено: 22:31 14.09.2019)
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцАвтомобили скорой помощи и полиции в Армении
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении
© Sputnik / Асатур Есаянц
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 14 сен - РИА Новости. Армянская федерация альпинизма и горного туризма призвала отменить в воскресенье восхождения на гору Арагац после нападения медведя на польского туриста.
В МЧС Армении ранее сообщили, что в субботу во время восхождения на Арагац в результате нападения медведя погиб 33-летний гражданин Польши. Его спутница, также польская гражданка, была доставлена в медцентр города Аштарак, в 20 километрах от Еревана.
"У метеостанции на Арагаце слышны издаваемые медведем звуки... Завтра планируемые на Арагац восхождения должны быть отменены до устранения угрозы. Есть опасения из-за непонятной агрессии и ненормального поведения (животного - ред.)", - написал на своей странице в Facebook вице-президент федерации Сурен Даниелян.
Арагац - высочайшая точка Армении. Состоит из четырех вершин: северная - 4090 метров, западная - около 4 тысяч, восточная - 3916, южная - 3879 метров.
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