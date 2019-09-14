В Армении призвали воздержаться от походов на Арагац после гибели поляка

Автомобили скорой помощи и полиции в Армении. Архивное фото

Автомобили скорой помощи и полиции в Армении

© Sputnik / Асатур Есаянц Автомобили скорой помощи и полиции в Армении

ЕРЕВАН, 14 сен - РИА Новости. Армянская федерация альпинизма и горного туризма призвала отменить в воскресенье восхождения на гору Арагац после нападения медведя на польского туриста.

В МЧС Армении ранее сообщили, что в субботу во время восхождения на Арагац в результате нападения медведя погиб 33-летний гражданин Польши. Его спутница, также польская гражданка, была доставлена в медцентр города Аштарак, в 20 километрах от Еревана.

"У метеостанции на Арагаце слышны издаваемые медведем звуки... Завтра планируемые на Арагац восхождения должны быть отменены до устранения угрозы. Есть опасения из-за непонятной агрессии и ненормального поведения (животного - ред.)", - написал на своей странице в Facebook вице-президент федерации Сурен Даниелян.