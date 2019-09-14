В Челябинской области три человека погибли в подвале жилого дома

ЧЕЛЯБИНСК, 14 сен – РИА Новости. Три человека, в том числе подросток, погибли в подвале частного жилого дома в поселке Магнитка в Кусинском районе Челябинской области в субботу, обстоятельства их гибели устанавливаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что погибшие могли разбирать снаряд времен Великой Отечественной войны.

"По предварительным данным, в подвале жилого дома в Кусинском районе сегодня были обнаружены трое погибших – двое взрослых и подросток 2003 года рождения. Характер смерти – некриминальный. Обстоятельства случившегося устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что версия взрыва снаряда не подтверждается.