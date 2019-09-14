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РИА Новости

В Челябинской области три человека погибли в подвале жилого дома

22:23 14.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Капельница. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 14 сен – РИА Новости. Три человека, в том числе подросток, погибли в подвале частного жилого дома в поселке Магнитка в Кусинском районе Челябинской области в субботу, обстоятельства их гибели устанавливаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что погибшие могли разбирать снаряд времен Великой Отечественной войны.
"По предварительным данным, в подвале жилого дома в Кусинском районе сегодня были обнаружены трое погибших – двое взрослых и подросток 2003 года рождения. Характер смерти – некриминальный. Обстоятельства случившегося устанавливаются", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что версия взрыва снаряда не подтверждается.
Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, предварительная версия случившегося – погибшие отравились парами газа гнилого картофеля.
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ГУМВДЧелябинская областьПроисшествия
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