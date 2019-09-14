Мэр Сочи начал формировать новую команду администрации

СОЧИ, 14 сен - РИА Новости. Новый мэр Сочи Алексей Копайгородский начал формировать свою команду администрации и назначил заместителей, сообщает мэрия.

Во вторник депутаты городского собрания Сочи единогласно выбрали вице-губернатора Краснодарского края Копайгородского новым мэром. В среду утром прошла торжественная церемония инаугурации. Избранный мэр заявлял, что одним из первых шагов станет формирование новой команды, "которая будет оперативно решать все возникающие вопросы". В пятницу стало известно, что новый мэр подписал ряд заявлений об увольнении вице-мэров и глав городских районов.

"Стали известны имена заместителей мэра Сочи Алексея Копайгородского. Были внесены изменения в структуру администрации. Число заместителей главы города сокращено с десяти до восьми, кроме этого произошло перераспределение некоторых полномочий между ними", - говорится в сообщении.

Так, работу в администрации сохранил вице-мэр Константин Чеботарь, который продолжит курировать вопросы территориальной безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами, дела казачества и участия граждан в охране общественного порядка, а также бухгалтерский учет и работу административных комиссий.

Первым заместителем главы Сочи назначен Денис Юрковский. Он будет координировать вопросы градостроительства, архитектуры и благоустройства, соблюдения законодательства в строительной сфере.

Заместителем по вопросам внутренней политики, муниципальной службы, кадровой, информационной и аналитической работы, обращениям граждан и организаций стала Галина Москалева. Также к ее обязанностям отнесена координация работы управления протокола и контроля и отдела помощников и советников.

Социальный блок поручено вести Полине Деняк. Вице-мэр Владимир Пушкарев займется развитием санаторно-курортного комплекса и рекреационных ресурсов, а также экономикой и стратегическим развитием, отраслью потребительского рынка и услуг, информатизацией, связью и проектной деятельностью.

Блок ЖКХ возглавит Сергей Робилко, который также будет отвечать за управление цен и тарифов, транспорт, промышленность и экологию. Сергей Белоусов назначен заместителем главы города, координирующим работу по финансам и бюджету, финансовому контролю, муниципальным закупкам и контрактам. Международные отношения, проведение значимых мероприятий, физическую культуру и спорт будет курировать Валерий Козлов.