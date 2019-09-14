Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-14T22:24Z
https://ria.ru/20190914/1558697673.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155855/46/1558554604_0:41:898:546_1036x0_80_0_0_2f6a49e1fd9744a3567819eefffa49ab.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

Мэр Сочи начал формировать новую команду администрации

22:24 14.09.2019
918
© Фото : Администрация Краснодарского краяНовоизбранный мэр Сочи Алексей Копайгородский
Новоизбранный мэр Сочи Алексей Копайгородский
© Фото : Администрация Краснодарского края
СОЧИ, 14 сен - РИА Новости. Новый мэр Сочи Алексей Копайгородский начал формировать свою команду администрации и назначил заместителей, сообщает мэрия.
Во вторник депутаты городского собрания Сочи единогласно выбрали вице-губернатора Краснодарского края Копайгородского новым мэром. В среду утром прошла торжественная церемония инаугурации. Избранный мэр заявлял, что одним из первых шагов станет формирование новой команды, "которая будет оперативно решать все возникающие вопросы". В пятницу стало известно, что новый мэр подписал ряд заявлений об увольнении вице-мэров и глав городских районов.
"Стали известны имена заместителей мэра Сочи Алексея Копайгородского. Были внесены изменения в структуру администрации. Число заместителей главы города сокращено с десяти до восьми, кроме этого произошло перераспределение некоторых полномочий между ними", - говорится в сообщении.
Так, работу в администрации сохранил вице-мэр Константин Чеботарь, который продолжит курировать вопросы территориальной безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами, дела казачества и участия граждан в охране общественного порядка, а также бухгалтерский учет и работу административных комиссий.
Города России. Сочи
11 сентября, 09:42Единый день голосования
Новый мэр Сочи начнет работу с общения с жителями и общественниками
Первым заместителем главы Сочи назначен Денис Юрковский. Он будет координировать вопросы градостроительства, архитектуры и благоустройства, соблюдения законодательства в строительной сфере.
Заместителем по вопросам внутренней политики, муниципальной службы, кадровой, информационной и аналитической работы, обращениям граждан и организаций стала Галина Москалева. Также к ее обязанностям отнесена координация работы управления протокола и контроля и отдела помощников и советников.
Социальный блок поручено вести Полине Деняк. Вице-мэр Владимир Пушкарев займется развитием санаторно-курортного комплекса и рекреационных ресурсов, а также экономикой и стратегическим развитием, отраслью потребительского рынка и услуг, информатизацией, связью и проектной деятельностью.
Вид на Сочи
13 сентября, 14:16РИА Новости
Мэр Сочи уволил ряд заместителей и глав районов
Блок ЖКХ возглавит Сергей Робилко, который также будет отвечать за управление цен и тарифов, транспорт, промышленность и экологию. Сергей Белоусов назначен заместителем главы города, координирующим работу по финансам и бюджету, финансовому контролю, муниципальным закупкам и контрактам. Международные отношения, проведение значимых мероприятий, физическую культуру и спорт будет курировать Валерий Козлов.

Другие новости региона читайте здесь>>

410001
Обсудить 0
Единый день голосованияАлексей КопайгородскийСочиКраснодарский крайПолитика
Рекомендуем
Пожар
При пожаре в многоэтажке на юго-западе Москвы погиб человек
РИА
Новости
Сериал Моя прекрасная няня
Врач объяснил сообщения об отключении Заворотнюк от интенсивной терапии
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
Пассажиры автобуса раскрыли подробности смертельного ДТП под Ярославлем
Лента
новостей
Актриса Анастасия Заворотнюк
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак перед торжественной частью церемонии бракосочетания в Москве
В РПЦ прокомментировали венчание Собчак и Богомолова
Новоизбранный мэр Сочи Алексей Копайгородский
Мэр Сочи уволил ряд заместителей и глав районов
Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак у памятника Владимиру Великому в Москве
Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении
В Армении призвали воздержаться от походов на Арагац после гибели поляка
Нож
В Коми убийца сделал селфи на фоне трупа и обронил телефон в полиции
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
В РПЦ назвали зарплаты священников
Вид из иллюминатора самолета
Чудом увернувшийся от падающего самолета американец попал на видео
Газопровод OPAL
Газопровод OPAL
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:18В сенате США предложили обсудить удары по Ирану в случае "провокаций"
03:56В Крыму оценили планы Украины соединить Балтийское и Черное моря
03:43ЦРУ рассекретило документы о подготовке голубей и кошек для шпионажа
03:33Самого опытного космонавта списали по здоровью
03:30Эксперты дали прогноз по ценам на популярные у россиян крупы
03:10На МКС отремонтируют прибор для поиска антиматерии
03:04Эксперт: Запад хочет вытеснить РФ с рынка газа в традициях торговой войны
02:41США готовы выделить резервы для стабилизации рынка нефти
02:26Названа стоимость украденного из особняка Черчилля золотого унитаза
02:14Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Урганта
01:44Пучдемон заявил, что Запад и Россия должны улучшить отношения
01:41СМИ: Болтон выступал против частичного снятия санкций против Ирана
01:20Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после налета беспилотников
00:36Палестинская группировка заявила, что сбила в Газе израильский беспилотник
00:32СМИ: супруг и мать Заворотнюк срочно приехали к ней в больницу
00:31Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:24У Иерусалима 46 палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
00:22В Ангарске при взрыве самогонного аппарата загорелась пятиэтажка
23:54В Греции четырех анархистов арестовали за нападение на полицейских
23:35Сноуден хочет получить убежище во Франции
Лента новостейМолния