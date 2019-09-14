Водитель попавшего в ДТП под Ярославлем автобуса прошел предрейсовый осмотр

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Водитель попавшего в ДТП в Ярославской области автобуса перед рейсом прошел медосмотр и был допущен к работе, также на днях автобус прошел плановое техническое обслуживание, сообщило правительство региона.

По данным УМВД по региону, ДТП произошло около 11.00 мск в субботу в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. Столкнулись грузовик и автобус "ПАЗ". Среди восьми погибших оба водителя, 29 человек пострадали. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи возбудили еще одно уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По данным правительства региона, автобус "ПАЗ" 2014 года выпуска двигался по маршруту №168 из Ярославля в Гаврилов Ям. Автобус прошел плановое техобслуживание 11-12 сентября.

"В момент лобового столкновения с фурой, вышедшей на встречную полосу движения, скорость "ПАЗа" не превышала разрешённую на данном участке и составляла 53 километра в час. За рулем был водитель первого класса, имеющий 12-летний стаж работы в филиале АТП. Четырнадцатого сентября в 06.20 утра он прошел предрейсовый медицинский осмотр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в феврале и марте текущего года он проходил ежегодный периодический медосмотр, по результатам которого противопоказаний для дальнейшей работы не было выявлено.