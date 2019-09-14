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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии открыли гумкоридор для выхода из Идлибской зоны деэскалации

22:11 14.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГуманитарный коридор Абу-Духур в провинции Идлиб
Гуманитарный коридор Абу-Духур в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Сирийское правительство c 13 сентября обеспечило работу гуманитарного коридора и пункта пропуска "Абу-Эд-Духур" для выхода из Идлибской зоны деэскалации мирного населения и боевиков, желающих сложить оружие, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Алексей Бакин.
"В целях добровольного и беспрепятственного выхода из Идлибской зоны деэскалации мирного населения и желающих сложить оружие боевиков сирийским правительством c 13 сентября обеспечено функционирование гуманитарного коридора и пункта пропуска "Абу-Эд-Духур", - сказал Бакин.
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Он добавил, что для покидающих территорию, подконтрольную незаконным вооруженным формированиям, оборудованы места оказания неотложной медпомощи, предоставления питьевой воды, горячего питания и предметов первой необходимости, организовано выделение транспорта для доставки граждан в безопасные районы.
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