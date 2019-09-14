В Сирии открыли гумкоридор для выхода из Идлибской зоны деэскалации

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Сирийское правительство c 13 сентября обеспечило работу гуманитарного коридора и пункта пропуска "Абу-Эд-Духур" для выхода из Идлибской зоны деэскалации мирного населения и боевиков, желающих сложить оружие, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Алексей Бакин.

"В целях добровольного и беспрепятственного выхода из Идлибской зоны деэскалации мирного населения и желающих сложить оружие боевиков сирийским правительством c 13 сентября обеспечено функционирование гуманитарного коридора и пункта пропуска "Абу-Эд-Духур", - сказал Бакин.