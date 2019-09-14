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РИА Новости

Чешские коммунисты потребовали сохранить памятник Коневу в Праге

22:03 14.09.2019
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© Фото : Посольство России в ЧехииПамятник маршалу Советского Союза И.С.Коневу в Праге
Памятник маршалу Советского Союза И.С.Коневу в Праге
© Фото : Посольство России в Чехии
ПРАГА, 14 сен – РИА Новости. Компартия Чехии и Моравии (КПЧМ) требует от правительства, МИД и минобороны добиться сохранения памятника советскому маршалу Ивану Коневу на нынешнем месте, говорится в постановлении, принятом в субботу руководством партии и распространенном ее пресс-службой.
В четверг члены районного совета Прага-6 после длительных дебатов приняли решение о переносе памятника Коневу в один из музеев и проведении конкурса на создание нового монумента героям-освободителям Праги в 1945 году.
В связи с этим МИД РФ в пятницу заявил о своем возмущении циничным решением районных властей и выразил сожаление, что Чехия допустила подобное развитие событий.
В свою очередь, чешский президент Милош Земан заявил, что ситуация с памятником маршалу Коневу является позором для Чехии, так как это символ памяти 150 тысяч воинов Красной Армии, которые пали при освобождении Чехословакии в 1945 году.
"КПЧМ не согласна с решением руководства городского района Прага-6 от 12 сентября о перемещении памятника маршалу СССР Ивану Степановичу Коневу. КПЧМ на основе исторических фактических событий (об освобождении Чехословакии и, в частности, Праги), требует, чтобы правительство, минобороны и МИД приняли меры для сохранения памятника маршалу Коневу на площади Интербригады в Праге-6", - говорится в постановлении, принятом руководством компартии.
"Для КПЧМ также неприемлема позиция министерств обороны и иностранных дел, которые в этом споре не содействуют защите исторических событий и пускаются в спекулятивные предположения о том, кто освободил Прагу (в 1945 году) и внес решающий вклад в освобождение всей Чехословакии", - считает руководство компартии.
Компартия не входит в состав нынешней правящей коалиции, состоящей из движения ANO и социал-демократов, но на основе договоренности с руководством этих сил поддерживает их при голосовании в парламенте, что дает нынешним властям численный перевес над оппозицией. Поэтому коммунисты имеют определенное косвенное влияние на действия правительства республики.
Памятник маршалу Коневу в Праге
13 сентября, 11:16Сказано в эфире
Мнение: тенденция "вычеркивания" советского периода добралась и до ЧехииПрезидент Чехии Милош Земан назвал позором ситуацию вокруг памятника маршалу Коневу в Праге. Как отметил в эфире радио Sputnik политический аналитик Станислав Бышок, историческая память необходима всем, независимо от политических предпочтений.
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Милош ЗеманМИД РФЧехияРоссияСССРИван КоневВ мире
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