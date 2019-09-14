Чешские коммунисты потребовали сохранить памятник Коневу в Праге

ПРАГА, 14 сен – РИА Новости. Компартия Чехии и Моравии (КПЧМ) требует от правительства, МИД и минобороны добиться сохранения памятника советскому маршалу Ивану Коневу на нынешнем месте, говорится в постановлении, принятом в субботу руководством партии и распространенном ее пресс-службой.

В четверг члены районного совета Прага-6 после длительных дебатов приняли решение о переносе памятника Коневу в один из музеев и проведении конкурса на создание нового монумента героям-освободителям Праги в 1945 году.

В связи с этим МИД РФ в пятницу заявил о своем возмущении циничным решением районных властей и выразил сожаление, что Чехия допустила подобное развитие событий.

В свою очередь, чешский президент Милош Земан заявил, что ситуация с памятником маршалу Коневу является позором для Чехии, так как это символ памяти 150 тысяч воинов Красной Армии, которые пали при освобождении Чехословакии в 1945 году.

"КПЧМ не согласна с решением руководства городского района Прага-6 от 12 сентября о перемещении памятника маршалу СССР Ивану Степановичу Коневу. КПЧМ на основе исторических фактических событий (об освобождении Чехословакии и, в частности, Праги), требует, чтобы правительство, минобороны и МИД приняли меры для сохранения памятника маршалу Коневу на площади Интербригады в Праге-6", - говорится в постановлении, принятом руководством компартии.

"Для КПЧМ также неприемлема позиция министерств обороны и иностранных дел, которые в этом споре не содействуют защите исторических событий и пускаются в спекулятивные предположения о том, кто освободил Прагу (в 1945 году) и внес решающий вклад в освобождение всей Чехословакии", - считает руководство компартии.