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РИА Новости

МКС увеличила высоту своей орбиты на километр

21:58 14.09.2019
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© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) осуществлена в субботу, высота ее полета увеличена на километр, сообщил Роскосмос.
"В соответствии с программой полета Международной космической станции 14 сентября проведена плановая коррекция ее орбиты", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Ранее в ЦНИИмаш сообщили РИА Новости, что двигатели модуля "Звезда" проработают 39,5 секунды, в результате чего средняя высота орбиты МКС увеличится на 1,05 километра и составит 416,2 километра.
Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 15 августа в два этапа с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-12". В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,1 километра и составила 415,5 километра.
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Ранее НАСА сообщало, что пуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15" намечается на 25 сентября в 16.57 мск, стыковка корабля с МКС - в 22.45 мск. В экипаж корабля входят россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.
Аль-Мансури должен провести на борту МКС восемь дней. Его приземление на корабле "Союз МС-12" вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом намечается на 3 октября. По данным НАСА, расстыковка корабля от МКС состоится в 10.36 мск, посадка в Казахстане - в 13.58 мск.
Сейчас на борту МКС совершает полет экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана, а также итальянца Луки Пармитано.
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