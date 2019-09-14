СК начал проверку после гибели мужчины при пожаре на юго-западе Москвы

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Следственный комитет начал проверку после гибели мужчины при пожаре на юго-западе Москвы, сообщила старший помощник руководителя СУСК по Москве Юлия Иванова.
Ранее сообщалось, что при тушении пожара в 17-этажном жилом доме на юго-западе Москвы были спасены пять человек, из них двое детей. Из пяти спасенных один человек скончался, четыре человека, в том числе двое детей, были госпитализированы. Очаг пожара находился в квартире на 12-м этаже 17-этажного жилого дома на улице Зюзинская. В 16.59 пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров.
"Организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Сообщается, что для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.
"В настоящее время всем оказывается необходимая медицинская помощь, 9-летняя девочка отпущена домой", - добавляется в сообщении.