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РИА Новости

СК начал проверку после гибели мужчины при пожаре на юго-западе Москвы

21:56 14.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Следственный комитет начал проверку после гибели мужчины при пожаре на юго-западе Москвы, сообщила старший помощник руководителя СУСК по Москве Юлия Иванова.
Ранее сообщалось, что при тушении пожара в 17-этажном жилом доме на юго-западе Москвы были спасены пять человек, из них двое детей. Из пяти спасенных один человек скончался, четыре человека, в том числе двое детей, были госпитализированы. Очаг пожара находился в квартире на 12-м этаже 17-этажного жилого дома на улице Зюзинская. В 16.59 пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров.
"Организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Сообщается, что для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.
"В настоящее время всем оказывается необходимая медицинская помощь, 9-летняя девочка отпущена домой", - добавляется в сообщении.
Работа пожарно - спасательного центра
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Юлия ИвановаСледственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
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