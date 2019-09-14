СК начал проверку после гибели мужчины при пожаре на юго-западе Москвы

Ранее сообщалось, что при тушении пожара в 17-этажном жилом доме на юго-западе Москвы были спасены пять человек, из них двое детей. Из пяти спасенных один человек скончался, четыре человека, в том числе двое детей, были госпитализированы. Очаг пожара находился в квартире на 12-м этаже 17-этажного жилого дома на улице Зюзинская. В 16.59 пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров.