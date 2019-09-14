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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ назвали зарплаты священников

21:34 14.09.2019 (обновлено: 03:34 15.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
По его словам, финансовое состояние прихода зависит от того, где он находится и сколько в нем прихожан. "Особенно бедные храмы - в сельской местности. Иногда священники живут не просто скромно, но очень бедно", - сказал иерарх.
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Он отметил, что зарплата - не единственный доход служителей Церкви. "У священника есть доход за совершение треб, особенно, если это вызов на дом: освятить машину, квартиру, покрестить, причастить", - сообщил митрополит Иларион.
При этом он подчеркнул, что плата за совершение этих обрядов - рекомендованная, а не обязательная.
"Человек приходит и говорит: "Я хочу креститься, сколько это будет стоить?". Ответ должен быть такой: "Это нисколько не будет стоить". Тогда человек спрашивает: "Я все-таки что-то хочу пожертвовать на Церковь, как вы порекомендуете?". Тогда мы говорим, что рекомендуемое пожертвование такое", - объяснил представитель Церкви.
По его словам, никому не могут отказать в совершении таинства, например, крещении, отпевании, венчании, если люди не могут заплатить.
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Обсудить 29
Религия и мировоззрениеМитрополит ИларионМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьРоссияОбщество
Популярные комментарии
"Это нисколько не будет стоить" (ц) .... ну-ну...)))
14 сентября, 22:24
sit75s
36800015
Два раза в храм пришли на крещение и отпевание. И то денег жалко.
15 сентября, 00:01
Нико Н
33000017
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