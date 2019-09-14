Ярославские власти выплатят по миллиону рублей семьям погибших в ДТП

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Семьи погибших в ДТП с автобусом в Ярославской области получат по миллиону рублей, пострадавшим будет выплачено по 100 тысяч рублей, сообщает правительство региона.

По данным УМВД по региону, ДТП произошло около 11.00 мск в субботу в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. Столкнулись грузовик и автобус ПАЗ. Среди восьми погибших оба водителя, 29 человек пострадали. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи возбудили еще одно уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Распоряжение о выплатах семьям погибших и пострадавших подписал губернатор региона Дмитрий Миронов.

"Родственники погибших смогут получить по миллиону рублей. Пострадавшие - по 100 тысяч. Деньги не компенсируют утрату и не залечат раны. Но считаю необходимым оказать любую посильную помощь. Важно, чтобы в беде люди чувствовали поддержку окружающих", - заявил Миронов.