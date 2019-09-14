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РИА Новости

Ярославские власти выплатят по миллиону рублей семьям погибших в ДТП

21:30 14.09.2019
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© Фото : МЧС РоссииСтолкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
© Фото : МЧС России
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Семьи погибших в ДТП с автобусом в Ярославской области получат по миллиону рублей, пострадавшим будет выплачено по 100 тысяч рублей, сообщает правительство региона.
По данным УМВД по региону, ДТП произошло около 11.00 мск в субботу в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. Столкнулись грузовик и автобус ПАЗ. Среди восьми погибших оба водителя, 29 человек пострадали. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи возбудили еще одно уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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Распоряжение о выплатах семьям погибших и пострадавших подписал губернатор региона Дмитрий Миронов.
"Родственники погибших смогут получить по миллиону рублей. Пострадавшие - по 100 тысяч. Деньги не компенсируют утрату и не залечат раны. Но считаю необходимым оказать любую посильную помощь. Важно, чтобы в беде люди чувствовали поддержку окружающих", - заявил Миронов.
Средства будут выделены из резервного фонда правительства области.
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