Число жертв ДТП под Ярославлем увеличилось до восьми человек

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Число жертв ДТП с автобусом в Ярославской области увеличилось до восьми человек.

"Женщина скончалась в больнице. Ей была сделана операция, которая длилась очень долго, но, к сожалению, у нее были очень тяжелые травмы", - сообщила РИА Новости представитель регионального департамента здравоохранения.

В региональном правительстве рассказали, что погибшая родилась в 1948 году. Врачи сделали все возможное для ее спасения.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме. Наибольшее количество получивших травмы пассажиров поступили в больницу имени Соловьева. Для оперативного оказания помощи из дома вызвали 44 врача.

"В нашу больницу изначально обратились 20 пострадавших, из них двое были переведены в областную, семь отпущены на амбулаторное лечение, 11 госпитализированы, семь прооперированы", - цитирует правительство региона директора больницы имени Н.В. Соловьева Наталью Даниленко.