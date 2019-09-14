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РИА Новости

Число жертв ДТП под Ярославлем увеличилось до восьми человек

21:18 14.09.2019 (обновлено: 21:38 14.09.2019)
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© фото очевидцаСтолкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
© фото очевидца
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Число жертв ДТП с автобусом в Ярославской области увеличилось до восьми человек.
"Женщина скончалась в больнице. Ей была сделана операция, которая длилась очень долго, но, к сожалению, у нее были очень тяжелые травмы", - сообщила РИА Новости представитель регионального департамента здравоохранения.
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
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Пассажиры автобуса раскрыли подробности смертельного ДТП под Ярославлем
В региональном правительстве рассказали, что погибшая родилась в 1948 году. Врачи сделали все возможное для ее спасения.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме. Наибольшее количество получивших травмы пассажиров поступили в больницу имени Соловьева. Для оперативного оказания помощи из дома вызвали 44 врача.
"В нашу больницу изначально обратились 20 пострадавших, из них двое были переведены в областную, семь отпущены на амбулаторное лечение, 11 госпитализированы, семь прооперированы", - цитирует правительство региона директора больницы имени Н.В. Соловьева Наталью Даниленко.
Авария произошла утром в субботу в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. Столкнулись грузовик и автобус ПАЗ. Среди восьми погибших оба водителя, 29 человек пострадали. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи открыли уголовное производство по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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ДТП с автобусом под ЯрославлемУМВДЯрославская областьЯрославльПроисшествия
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