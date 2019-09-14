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РИА Новости
Туризм

Москва подтвердила статус участника Всемирной туристской организации

21:02 14.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловВид на небоскребы делового центра "Москва-Сити" с высотного дома на Кудринской площади в Москве
Вид на небоскребы делового центра Москва-Сити с высотного дома на Кудринской площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Вид на небоскребы делового центра "Москва-Сити" с высотного дома на Кудринской площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Москва и Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO) подписали меморандум о взаимопонимании, таким образом, российская столица официально подтвердила свой статус участника организации, сообщила журналистам глава столичного комитета по туризму Екатерина Проничева.
В субботу на московской выездной программе в рамках 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между правительством Москвы и Всемирной туристской организацией ООН.
"Это официальный документ о взаимопонимании, подтверждающий статус Москвы как участника UNWTO. UNWTO - это 158 стран, большое количество международных организаций... Это дает прежде всего дипломатическую возможность, возможность контактировать с этими организациями напрямую, общаться при поддержке UNWTO", - сказала Проничева.
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Как уточнили в пресс-службе столичного комитета по туризму, цель меморандума - укрепление сотрудничества в области устойчивого развития городского туризма, создание совместных программ развития профессиональной квалификации, а также поддержка деятельности продвижения Москвы. Стороны договорились консультировать друг друга с целью повышения туристской привлекательности Москвы. Москва сможет обмениваться знаниями и опытом с другими участниками организации.
В пресс-службе комитета также подчеркнули, что Москва является аффилированным членом UNWTO с 1999 года, но меморандум о взаимопонимании подписывается только сейчас.
Генеральная ассамблея Всемирной туристической организации под эгидой ООН (UNWTO) впервые проходит в России. На Московскую выездную программу в рамках 23-й сессии Генассамблеи, которая проходит в столице 14-15 сентября, зарегистрировалось более 270 делегатов из 60 стран мира.
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ТуризмВсемирная туристская организацияГенеральная Ассамблея ООНООНРоссия
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