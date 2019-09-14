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РИА Новости

В Вологодской области автобус съехал в кювет, есть пострадавшие

20:50 14.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Четыре пассажира рейсового автобуса пострадали после того, как он съехал в кювет в Вологодской области, погибших нет, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
"Сегодня около 15.00 мск произошло ДТП с участием рейсового автобуса маршрута Вытегра - Череповец. Примерно в 10 километрах от города Кириллов автобус, где находились 20 пассажиров, съехал в кювет, пострадали 4 человека", - сказала собеседница агентства.
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