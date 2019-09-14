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РИА Новости

В Армении при нападении медведя погиб польский турист

20:34 14.09.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичБурый медведь
Бурый медведь
© РИА Новости / Владимир Астапкович
ЕРЕВАН, 14 сен – РИА Новости. Польский турист погиб в субботу в Армении в результате нападения медведя при восхождении на гору Арагац, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
"Гражданка Польши Марго Л. сообщила днем 14 сентября службе спасения 911, что она и ее друг, также польский гражданин, подверглись нападению медведя при восхождении на гору Арагац… Спасатели обнаружили пострадавших через два часа… На место на вертолете вылетели врачи медцентра "Эребуни", которые констатировали смерть гражданина Польши Петра Б. 1986 года рождения", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, пострадавшая девушка доставлена в медцентр города Аштарак в 20 километрах от Еревана. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Бурый медведь
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