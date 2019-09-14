Люди, сбитые электричкой в Мытищах, переходили пути в неположенном месте

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Два человека, которые попали под электричку в подмосковных Мытищах в субботу, переходили пути в неположенном месте, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

Ранее сообщалось, что в субботу в линейное управление МВД России на станции "Москва-Ярославская" поступила информация, что два человека попали под электропоезд "Болшево - Москва" на станции "Тайнинская" в городе Мытищи, оба получили смертельные травмы, один из них несовершеннолетний.

"Личность одного установлена, это несовершеннолетний 2004 года, второй пока не установлен. Погибшие переходили пути в непредназначенном месте и были травмированы скоростным поездом", - сказала Марковская.

Она уточнила, что следователь работает на месте, проводится проверка.