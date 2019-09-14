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РИА Новости

Люди, сбитые электричкой в Мытищах, переходили пути в неположенном месте

20:28 14.09.2019 (обновлено: 23:11 14.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМоторвагонное депо
Моторвагонное депо
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Два человека, которые попали под электричку в подмосковных Мытищах в субботу, переходили пути в неположенном месте, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.
Ранее сообщалось, что в субботу в линейное управление МВД России на станции "Москва-Ярославская" поступила информация, что два человека попали под электропоезд "Болшево - Москва" на станции "Тайнинская" в городе Мытищи, оба получили смертельные травмы, один из них несовершеннолетний.
"Личность одного установлена, это несовершеннолетний 2004 года, второй пока не установлен. Погибшие переходили пути в непредназначенном месте и были травмированы скоростным поездом", - сказала Марковская.
Она уточнила, что следователь работает на месте, проводится проверка.
По уточненным данным Марковской, второй погибший также является несовершеннолетним 2004 года рождения.а.
Железнодорожные пути
12 сентября, 09:31РИА Новости
В Подмосковье мужчина погиб, попав под электричку
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Следственный комитет РФМВД РФРоссияМытищиПроисшествия
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