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РИА Новости

Лондон не хочет улучшения ситуации на Украине, считают в посольстве России

20:25 14.09.2019
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство Российской Федерации в Великобритании
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Посольство Российской Федерации в Великобритании. Архивное фото
ЛОНДОН, 14 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Лондон не заинтересован в реальном улучшении ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании, комментируя высказывания выступившего в Киеве замглавы британского МИД Кристофера Пинчера.
В субботу Пинчер выступил в Киеве на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, где рассказал о перспективах сотрудничества двух стран и напомнил о "российской агрессии" против Украины.
"Хотелось бы ошибаться, но, если судить по словам Пинчера, реальное улучшение ситуации на Украине не отвечало бы интересам Лондона, поскольку заметно сузило бы его возможности для нагнетания антироссийских страстей. Еще одно свидетельство тому – встревоженные публикации британских СМИ о том, что европейские политики один за другим высказываются за оздоровление отношений с Россией. Призываем официальный Лондон отказаться от попыток привнести искусственный раскол в украинское общество и сыграть, наконец, конструктивную роль в процессе национального примирения", - сказал пресс-секретарь журналистам.
Дипломат отметил, что замминистра повторил уже известные британские подходы, и его слова не выглядят новостью.
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"Риторика британской стороны ничуть не изменилась, несмотря на наметившиеся положительные сдвиги в деле урегулирования внутриукраинского кризиса. Россия во взаимодействии с ответственными партнерами и международными организациями продолжает делать все от нее зависящее для урегулирования", - сказал пресс-секретарь, назвав свидетельством этого недавнее одновременное освобождение осужденных и задержанных лиц, цель которого – "способствовать атмосфере для развития контактов между Киевом, Донецком и Луганском ради реализации минских договоренностей".
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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