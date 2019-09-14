У берегов Индонезии произошло землетрясение

Подземные толчки зафиксированы в 16.21 по времени UTC (19.21 мск). Эпицентр располагался в 108 километрах к северо-востоку от населенного пункта Лаивуи (провинция Северное Малуку). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь 6-7 тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.