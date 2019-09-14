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РИА Новости

У берегов Индонезии произошло землетрясение

20:16 14.09.2019
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в субботу у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки зафиксированы в 16.21 по времени UTC (19.21 мск). Эпицентр располагался в 108 километрах к северо-востоку от населенного пункта Лаивуи (провинция Северное Малуку). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь 6-7 тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.
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