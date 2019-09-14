В ДНР оценили заявление киевских властей о выборах в Донбассе

ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Заявления представителей Киева о проведении местных выборов в Донбассе являются пустыми словами, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о выборах на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе пока говорить преждевременно, необходимо провести встречу в "нормандском формате". При этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Украина рассчитывает провести местные выборы, в том числе на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, до 2020 года.

"Вместо того чтобы принять закон о полной амнистии и начать прямые переговоры с представителями ДНР и ЛНР об особом статусе и местных выборах, мы наблюдаем как Зеленский, Пристайко, Кучма и прочие украинские политики занимаются инсинуациями и болтовней, пытаясь заморочить голову в попытке обмануть руководство республик и гарантов выполнения "Минска-2", - сказал РИА Новости Бердичевский.

По его мнению, новые украинские власти продолжают риторику экс-президента Украины Петра Порошенко. Депутат считает, что "выполнение минских соглашений в полном объеме для Украины невозможно".