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РИА Новости

В ДНР оценили заявление киевских властей о выборах в Донбассе

20:09 14.09.2019
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© РИА Новости / Сергей АверинНа центральной площади Ленина в Донецке
На центральной площади Ленина в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Заявления представителей Киева о проведении местных выборов в Донбассе являются пустыми словами, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о выборах на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе пока говорить преждевременно, необходимо провести встречу в "нормандском формате". При этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Украина рассчитывает провести местные выборы, в том числе на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, до 2020 года.
"Вместо того чтобы принять закон о полной амнистии и начать прямые переговоры с представителями ДНР и ЛНР об особом статусе и местных выборах, мы наблюдаем как Зеленский, Пристайко, Кучма и прочие украинские политики занимаются инсинуациями и болтовней, пытаясь заморочить голову в попытке обмануть руководство республик и гарантов выполнения "Минска-2", - сказал РИА Новости Бердичевский.
По его мнению, новые украинские власти продолжают риторику экс-президента Украины Петра Порошенко. Депутат считает, что "выполнение минских соглашений в полном объеме для Украины невозможно".
"Поэтому мы еще долго обречены наблюдать попытки Киева путем лжи и провокаций извратить суть соглашений и выйти из них без ущерба своей государственности", - добавил Бердичевский.
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Вчера, 16:55РИА Новости
Волкер оценил возможность проведения выборов в Донбассе
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРВадим ПристайкоДонбассДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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