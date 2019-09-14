В РПЦ считают, что не все приходы "Русского экзархата" к ней присоединятся

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Та часть Архиепископии приходов русской традиции в Западной Европе, которая не войдет в состав Московского патриархата, вероятно, просто вольется в существующие в регионе епархии Константинопольского патриархата "на общих основаниях", заявил РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Священный синод РПЦ ранее в субботу принял главу "Русского экзархата" в Европе архиепископа Иоанна (Реннето) и всех клириков под его руководством и приходы, его поддержавшие, в юрисдикцию Московского патриархата. Ранее с подобной просьбой глава "Русского экзархата" в Европе обратился к патриарху Кириллу. В ноябре прошлого года Константинопольский патриарх Варфоломей ликвидировал экзархат, который до этого десятилетиями был в составе Константинопольской церкви. Архиепископия не согласилась с этим решением, начав переговоры с другими поместными церквами о присоединении к ним.

"Оставшиеся клирики и приходы, видимо, будут искать свой путь дальнейшей жизни. Наиболее вероятно, что наибольшая их часть просто вольется в существующие в странах Западной Европы епархии Константинопольского патриархата на общих основаниях. А Архиепископия в лице ее архиерея и тех общин, которые сохраняют ему верность, продолжит свое бытие в единстве с Русской церковью", - сказал Балашов.