Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-14T20:22Z
https://ria.ru/20190914/1558695645.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155312/09/1553120988_0:212:3138:1977_1036x0_80_0_0_39ea6c36f3e13837593f82c6c14210ba.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ считают, что не все приходы "Русского экзархата" к ней присоединятся

20:05 14.09.2019 (обновлено: 20:22 14.09.2019)
1209
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНа богослужении в храме Христа Спасителя
На богослужении в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
На богослужении в храме Христа Спасителя. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Та часть Архиепископии приходов русской традиции в Западной Европе, которая не войдет в состав Московского патриархата, вероятно, просто вольется в существующие в регионе епархии Константинопольского патриархата "на общих основаниях", заявил РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
Священный синод РПЦ ранее в субботу принял главу "Русского экзархата" в Европе архиепископа Иоанна (Реннето) и всех клириков под его руководством и приходы, его поддержавшие, в юрисдикцию Московского патриархата. Ранее с подобной просьбой глава "Русского экзархата" в Европе обратился к патриарху Кириллу. В ноябре прошлого года Константинопольский патриарх Варфоломей ликвидировал экзархат, который до этого десятилетиями был в составе Константинопольской церкви. Архиепископия не согласилась с этим решением, начав переговоры с другими поместными церквами о присоединении к ним.
"Оставшиеся клирики и приходы, видимо, будут искать свой путь дальнейшей жизни. Наиболее вероятно, что наибольшая их часть просто вольется в существующие в странах Западной Европы епархии Константинопольского патриархата на общих основаниях. А Архиепископия в лице ее архиерея и тех общин, которые сохраняют ему верность, продолжит свое бытие в единстве с Русской церковью", - сказал Балашов.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Вчера, 19:56Религия и мировоззрение
Патриарх поздравил главу "Русского экзархата" с историческим событием
По его словам, на это воссоединение и надеялся в свое время первый глава архиепископии митрополит Евлогий, когда в 1931 году принимал вынужденное историческими обстоятельствами временное решение о переходе под юрисдикцию Константинополя. "Очень радостно, что столько лет спустя вера владыки Евлогия и основателей Архиепископии достигла осуществления их надежды", - подчеркнул собеседник агентства.
2711101
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеЗападная ЕвропаНиколай БалашовРусская православная церковьМоскваЕвропа
Рекомендуем
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх поздравил главу "Русского экзархата" с историческим событием
РИА
Новости
На открытии Архиерейского собора Русской православной церкви
РПЦ безразлична к возможным попыткам оспорить решение "Русского экзархата"
Священнослужители на божественной литургии
Эксперт рассказал, что подтолкнуло "Русский экзархат" присоединиться к РПЦ
В храме Христа Спасителя в Москве
"Русский экзархат" в Европе присоединился к РПЦ
Лента
новостей
На центральной площади Ленина в Донецке
В ДНР оценили заявление киевских властей о выборах в Донбассе
Газопровод OPAL
Газопровод OPAL
Вадим Пристайко
Глава МИД Украины заявил, что Киев не ставит цели "сделать России больно"
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Лондон не хочет улучшения ситуации на Украине, считают в посольстве России
Богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
Легойда: воссоединение с "Русским экзархатом" - это историческое событие
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Волкер надеется на скорую встречу с Сурковым
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины призвал внести изменения в закон о статусе Донбасса
Актриса Анастасия Заворотнюк
СМИ раскрыли подробности лечения Заворотнюк
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский призвал снимать фильмы на Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:18В сенате США предложили обсудить удары по Ирану в случае "провокаций"
03:56В Крыму оценили планы Украины соединить Балтийское и Черное моря
03:43ЦРУ рассекретило документы о подготовке голубей и кошек для шпионажа
03:33Самого опытного космонавта списали по здоровью
03:30Эксперты дали прогноз по ценам на популярные у россиян крупы
03:10На МКС отремонтируют прибор для поиска антиматерии
03:04Эксперт: Запад хочет вытеснить РФ с рынка газа в традициях торговой войны
02:41США готовы выделить резервы для стабилизации рынка нефти
02:26Названа стоимость украденного из особняка Черчилля золотого унитаза
02:14Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Урганта
01:44Пучдемон заявил, что Запад и Россия должны улучшить отношения
01:41СМИ: Болтон выступал против частичного снятия санкций против Ирана
01:20Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после налета беспилотников
00:36Палестинская группировка заявила, что сбила в Газе израильский беспилотник
00:32СМИ: супруг и мать Заворотнюк срочно приехали к ней в больницу
00:31Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:24У Иерусалима 46 палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
00:22В Ангарске при взрыве самогонного аппарата загорелась пятиэтажка
23:54В Греции четырех анархистов арестовали за нападение на полицейских
23:35Сноуден хочет получить убежище во Франции
Лента новостейМолния