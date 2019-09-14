Два человека погибли под колесами электрички в Мытищах

МОСКВА, 14 сен РИА Новости. Два человека погибли под колесами электрички в подмосковных Мытищах, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

"В линейное управление МВД России на станции "Москва-Ярославская" поступила информация, что электропоездом "Болшево - Москва" на станции "Тайнинская" (находится в городе Мытищи - ред.) смертельно травмированы двое граждан, один из них несовершеннолетний", - говорится в сообщении.