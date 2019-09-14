Бастрыкин поручил выяснить число нелегальных "реабилитационных" центров

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить, как много нелегальных "реабилитационных" центров действует в стране, сообщается на Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить, как много нелегальных "реабилитационных" центров действует в стране, сообщается на сайте СК РФ.

Глава ведомства провел прием граждан в Петербурге. Двое пришедших пожаловались ему на деятельность "реабилитационного центра" в Ленинградской области. Они сообщили, что центр не имеет права на медицинскую деятельность, а людей в нем удерживают насильно, незаконно лишая свободы.

"Бастрыкин заверил заявителей, что расследование уголовного дела будет полным и объективным... Председатель Следственного комитета России поручил подчиненным проанализировать данную ситуацию и установить, как много подобных "центров помощи" сегодня действует по всей стране", - говорится в сообщении СК.

По словам Бастрыкина, проведены обыски в аналогичных учреждениях, задержаны подозреваемые, освобождено 50 человек.

На приеме также обсуждались случаи предоставления частными образовательными учреждениями услуг ненадлежащего качества и возможные пути решения этой проблемы.