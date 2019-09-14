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РИА Новости

Бастрыкин поручил выяснить число нелегальных "реабилитационных" центров

19:16 14.09.2019 (обновлено: 19:18 14.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить, как много нелегальных "реабилитационных" центров действует в стране, сообщается на сайте СК РФ.
Глава ведомства провел прием граждан в Петербурге. Двое пришедших пожаловались ему на деятельность "реабилитационного центра" в Ленинградской области. Они сообщили, что центр не имеет права на медицинскую деятельность, а людей в нем удерживают насильно, незаконно лишая свободы.
"Бастрыкин заверил заявителей, что расследование уголовного дела будет полным и объективным... Председатель Следственного комитета России поручил подчиненным проанализировать данную ситуацию и установить, как много подобных "центров помощи" сегодня действует по всей стране", - говорится в сообщении СК.
По словам Бастрыкина, проведены обыски в аналогичных учреждениях, задержаны подозреваемые, освобождено 50 человек.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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На приеме также обсуждались случаи предоставления частными образовательными учреждениями услуг ненадлежащего качества и возможные пути решения этой проблемы.
"По результатам личного приема граждан Александр Бастрыкин дал подчиненным сотрудникам ряд конкретных поручений и указаний по каждому обращению, подчеркнув, что разрешение всех прозвучавших вопросов будет находиться на контроле", - добавляется в сообщении.
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Следственный комитет РФАлександр БастрыкинРоссияПроисшествия
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